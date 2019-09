Istruzione

Cagliari: dal 17 al 20 settembre, la seconda edizione di “IDeAS Summer School”

Seconda edizione per la IDeAS Summer School, in scena dal 17 al 20 settembre presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, Cagliari. Dopo il successo dello scorso anno, oltre 70 ragazzi e ragazze di quarta e quinta superiore provenienti da tutta la regione, verranno scortati lungo le pagine più pulsanti della fisica contemporanea dal team di IDeAS — Incontri di Divulgazione e Astrofisica in Sardegna, in un format che scommette sulla comunicazione scientifica non convenzionale.