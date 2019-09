Alghero: lunedì 30 settembre la conferenza “Giovani,Europa e Innovazione”

“Giovani, Europa e Innovazione”. E’ questo il titolo della conferenza che si terrà a Alghero lunedì 30 settembre dalle ore 10,00 alle ore 13,00 presso la Fondazione Alghero nella “Sala Mosaico”.

Organizzata dalla Associazione Focus Europe Laboratorio Progettuale per l’Integrazione Europea con il patrocinio del Comune di Alghero, all’interno del progetto “Young Work And Territory In Sardinia” finanziato dalla Regione Sardegna Assessorato Enti Locali, la conferenza ha l’obiettivo di veicolare ai giovani del territorio conoscenze e opportunità messe a loro disposizione dall’Unione Europea affinché possano accrescere e migliorare il proprio bagaglio didattico e inserirsi con maggiore efficacia nel mondo del lavoro. Conoscere i programmi a finanziamento diretto della Commissione Europea e utilizzarli in chiave innovativa è precondizione per dar vita a un serio e concreto processo di europeizzazione delle nuove generazioni. Interverranno per i saluti il Sindaco di Alghero Mario Conoci, l’Assessore alla pubblica Istruzione Mariagrazia Salaris, la responsabile della sede di Alghero di Aspal Piera Casula e il componente del cda dell’Associazione Focus Europe Mario Bruno. Seguiranno i contributi tecnici di Stefano Cucca Manager della Scuola di innovazione sociale “Rumundu” e di Fabio Roccuzzo e Cesare Festa rispettivamente Direttore di Focus Europe e Responsabile della comunicazione dell’Associazione.