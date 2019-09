AJÒ Insieme: il nuovo movimento politico per Quartu Sant’Elena

La nostra Associazione vuole ricoprire un ruolo di svolta alla stagnante condizione sociale e politica della Città, dati i suoi principi fondanti di condivisione politica.

L’evoluzione da associazione a movimento politico è quindi necessaria: più volte è stata rivendicata da coloro che in questi anni costituiscono l’associazione e collaborano alla denuncia delle carenze amministrative e a stimolare un confronto di rinnovamento.

Un confronto trasparente, positivo, entusiasta che ha l’ambizione di poter dare un contributo di esperienza, di conoscenza, di vera rappresentanza del tessuto cittadino e delle sue esigenze: lavoratori, casalinghe, pensionati, professionisti, studenti, imprenditori, giovani ed anziani sono ora parte di un’associazione che vuole – con l’evoluzione in Movimento Politico – impegnarsi per dare una svolta alla immobile e confusa azione programmatica portata avanti in questi ultimi anni, in netta discontinuità con chi ha amministrato recentemente la nostra grande e complicata città, cogliendo l’opportunità di poter presentare i primi punti di un articolazione di proposte concrete e realistiche.

Per questo motivo il Movimento AJÒ Insieme -il giorno 28 Settembre 2019 alle ore 10:00, presso Casa Xaxa via Regina Margherita angolo Via Umberto I a Quartu S.Elena- invita gli organi di stampa alla conferenza stampa di presentazione del manifesto e del simbolo elettorale del Movimento.