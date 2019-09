A Nuoro un corso sulla RM del tumore prostatico

Venerdì 20 settembre, presso il Padiglione Formazione dell’Ospedale Cesare Zonchello di Nuoro, si svolgerà il corso teorico-pratico “RM del tumore prostatico”.

L’evento formativo, destinato a 50 medici e fisici medici (Radiologi, Anatomopatologi, Fisici, Radioterapisti, Oncologi, Urologi), affronta lo studio RM della ghiandola prostatica, in particolare della sua patologia neoplastica, come occasione di aggiornamento, al fine di offrire ai radiologi e ai clinici delle branche affini gli strumenti per migliorare le competenze in questo settore.