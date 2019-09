A Cagliari l’anniversario dell’indipendenza del popolo chirghiso

Il vice Sindaco di Cagliari, Giorgio Angius, ha rappresentato l’amministrazione comunale, domenica 1 settembre, alle celebrazioni per il ventottesimo anniversario dell’indipendenza della Repubblica del Kirghizistan che è stato festeggiato anche nel capoluogo sardo dalla comunità del popolo chirghiso.

“Un positivo esempio – ha commentato Giorgio Angius – di come un popolo che storicamente era nomade, abbia trovato una perfetta integrazione con la nostra comunità e, nel rispetto reciproco, abbia portato avanti la sua cultura e le sue tradizioni”.

La passeggiata della Darsena ha, così, ospitato colori, costumi e canti della comunità, alla quale si sono uniti i rappresentanti della Repubblica nata da una delle popolazioni della ex Unione Sovietica.

Costumi tipici e degustazioni hanno fatto da cornice al giorno dell’indipendenza, organizzato dall’associazione “Kirghizistan Unito in Sardegna” che si occupa di aiutare chi arriva in Italia e non sa da dove iniziare la sua nuova vita tra permessi burocratici e aspetti sanitari. Sono, infatti, circa cinquecento i chirghizi in Sardegna e l’associazione, con il supporto delle istituzioni, cerca di dare una mano a chi cerca di ambientarsi nella nuova realtà.