Sanità

Stop al punto prelievi di Olbia, Nieddu: “Risposta immediata all’emergenza”

"In giro di poco tempo sono state tantissime le segnalazioni del grave disservizio al laboratorio analisi del San Giovanni di Dio, segnalazioni che ho provveduto prontamente a far pervenire all'Assessore alla Sanità, sollecitando un'immediata intervento sulla questione" afferma il consigliere Dario Giagoni. "Un servizio indispensabile che è venuto meno per la ormai tristemente cronica carenza di personale, a cui il nostro assessore sta lavorando e che auspichiamo poter dire risolta in tempi rapidissimi, al fine di limitare ulteriori disagi agli utenti".