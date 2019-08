Seneghe: il 1° settembre, l’incontro con la rivista di poesia e arte “S’Ischiglia”

Proseguono gli appuntamenti delle Anteprime del Cabudanne de sos poetas, il 1° settembre a Seneghe (Casa Addis, ore 19:00) che vedono al centro del quarto incontro la storica rivista di poesia e arte sarda S’Ischiglia.

Dopo la tradizionale “Gara a Poesia”, che ha visto sabato sfidarsi nell’arte dell’improvvisazione a suon di versi in “limba” i poeti estemporanei Salvatore Ladu e Celestino Mureddu, accompagnati da Su Cuntrattu de Vincenzo Uda, sarà la volta domenica dell’incontro con la rivista di poesia S’Ischiglia, storico magazine di poesia e arte sarda, tra i più autorevoli dell’isola con quarant’anni di storia alle spalle, che ha chiuso alcuni anni fa.

A parlarne, coordinati da Mario Cubeddu, anima del Cabudanne e tra i fondatori del festival e dell’associazione Perda Sonadora, saranno alcuni tra i protagonisti che hanno fatto parte della redazione come Gavino Mameli, e ancora Duilio Caocci, docente di Letteratura all’Università di Cagliari, Antonio Canalis, Luciana Onnis, presidente della Fondazione Faustino Onnis che collabora all’organizzazione dell’evento. Letture poetiche di Stefano Raccis.

Un appuntamento che in qualche modo vuole ricordare non solo l’esperienza e gli anni importanti di questa autorevole rivista di poesia, una delle prime in Italia, prima e unica finora in Sardegna, ma anche porre uno sguardo verso il futuro, con il pensiero e l’idea di alcuni degli autori ospiti rivolti al desiderio di poterla far rinascere.