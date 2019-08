Sassari, ritorna il salotto “Piazza Tola”

Si rinnova anche nel 2019 l’iniziativa “Salotto piazza Tola” che prevede fino a sabato 31 agosto, tutti i giorni, il divieto di accesso a via Cesare Battisti da piazza Azuni e a piazza Tola da via Lamarmora, dalle ore 20 alle 2:30 del giorno successivo;

negli stessi orari è consentita la discesa nel corso Vittorio Emanuele, tra piazza Azuni e via Sebastiano Satta; solo le auto e i mezzi in sosta in via Cesare Battisti e in piazza Tola durante le ore di chiusura al traffico potranno allontanarsi a passo d’uomo seguendo il normale senso di marcia o percorrendo contromano via Cesare Battisti per immettersi su corso Vittorio Emanuele.

In questo periodo solo i residenti e domiciliati con contrassegno TS o TF potranno sostare negli stalli riservati ai residenti autorizzati di piazza Mazzotti. Sarà vietata la fermata in piazza Tola.