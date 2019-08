Richiamo Lancia Ypsilon, alcuni problemi all’albero anteriore destro

Uno dei modelli più popolari di FCA Italy, è stata segnalato per un seria “allerta” dal Rapex – Rapid Alert System for non-food dangerous products, un organismo dell’unione europea impegnato nella vigilanza sul corretto funzionamento di tutti i prodotti in vendita nell’unione europea.

L’avviso con “Livello di rischio serio” è inserito dalla Germania nel bollettino del 9 agosto 2019. Il richiamo che sta per essere attuato dalla casa torinese riguarda Lancia Ypsilon prodotta tra tra il 7 novembre 2018 e l’11 dicembre 2018: numero di modello: Omologazione CEE numero: e3 * 2007/46 * 0064 * 40; tipo: 312. La segnalazione ” A12 / 1190/19 “, nel bollettino Rapex pubblicato oggi si riferisce a “un difetto albero di trasmissione anteriore destro. Di conseguenza, la parte meccanica potrebbe rompersi in movimento, aumentando il rischio di incidenti”.

E il bollettino Rapex conclude sinteticamente ”non si possono escludere condizioni di guida non sicure”. “Pur non essendoci stati incidenti – segnala Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” – è consigliabile che i proprietari di queste auto prestino la massima attenzione e che si rivolgano subito alle autofficine autorizzate o ai Concessionari Lancia nel caso in cui la propria autovettura corrisponda al modello in questione“.

FIAT non ha indicato quanti modelli sono stati identificati in Italia. Segnalazione presentata dal Ministero dei trasporti di Germania. Sono stati rinvenuti prodotti e adottate misure anche in altri Paesi.