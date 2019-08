Route Regionale AGESCI Sardegna 2019″ Abbiamo voce in capitolo”

Il titolo dell’evento è “Abbiamo voce in capitolo“. I ragazzi, di età compresa dai 16 ai 21 anni, provenienti da 35 gruppi scout della regione, dialogheranno e si confronteranno sul mettersi in gioco, prendere posizione, partecipare in maniera senza restare a guardare.

Da ottobre 2018, i ragazzi hanno lavorato, grazie allo strumento educativo del capitolo, su uno dei quattro temi scelti nei mesi di preparazione alla Route: bioetica, legalità, politica e territorio. Il capitolo permette ai ragazzi di prendere coscienza di un argomento, di diventare protagonisti del proprio contesto territoriale attraverso idee nuove e messaggi di valore. Un percorso di approfondimento della realtà, un modo per formare la propria opinione. La Route Regionale è nata ed stata costruita dai ragazzi, sotto lo sguardo attento dai capi. I Rover e le Scolte, attraverso workshop e incontri regionali, hanno lavorato sull’animazione, la catechesi, l’organizzazione generale e la comunicazione dell’evento di agosto.

La Route Regionale vivrà due momenti. Da domenica 4 al primo pomeriggio dell’8 agosto si svolgeranno i campi mobili. I 350 ragazzi, accompagnati da una cinquantina di capi educatori, saranno suddivisi in dodici comunità gemellate, vivranno l’esperienza del fare strada insieme e sarà un’occasione di confronto, incontro e condivisione, nello stile dell’essenzialità. Dal pomeriggio dell’8 e sino all’11 agosto si svolgerà la parte fissa della Route, nella Base scout “San Martino” ad Abbasanta (Oristano).

Nelle giornate in base, i ragazzi avranno modo di ascoltare, dialogare e confrontarsi attraverso tavole rotonde e laboratori e divertirsi con attività e momenti di svago. Alle tavole rotonde parteciperanno: Giacomo Ebner, Giovanna Allegri, Stefano Mele, Federica Tuveri, Laura Pinna, Antonello Lai, Paola Secci, Giampiero Scanu, Francesco Piludu, Daniela Sitzia, Pierluigi Pinna, Bastianino Piredda, Gabriele Addis, Giuditta Sireus, Carlo Usai.

La Base Scout di “San Martino” ad Abbasanta, inaugurata nel 2011, è un punto di riferimento per i quasi4000 scout AGESCI in Sardegna e per le associazioni del territorio che utilizzano gli spazi per le attività durante tutto l’anno.

Programma. Nella tarda mattinata di giovedì 8, al termine delle route mobili, i ragazzi si ritroveranno in diverse località dell’isola dal nord al sud. Partiranno con i pullman per la Base di “San Martino”. Dopo l’allestimento e l’apertura della “Fiera dei Capitoli”, alle ore 21.00 si terrà la cerimonia di apertura alla presenza di Giorgia Sist, Incaricata Nazionale alla Branca RS, e una band formata dagli RS suonerà le canzoni del concorso “Canta la Route”. Venerdì 9 e sabato 10, dopo l’apertura si terranno le tavole rotonde su politica e territorio (venerdì) e legalità e bioetica (sabato). Nel pomeriggio sono previsti dei laboratori.

Nella serata di venerdì si terrà la Veglia RS mentre sabato il concerto del gruppo “L’ostile scout”. Domenica 11, la Santa Messa, presieduta da Mons. Arrigo Miglio, Arcivescovo di Cagliari. Al termine, la cerimonia di chiusura, che vedrà tra i vari ospiti anche Donatella Mela, Capo Guida nazionale dell’AGESCI.

Durante il campo fisso, i ragazzi e i capi presteranno particolare attenzione all’ambiente grazie all’utilizzo di saponi e detergenti biodegradabili, una attenta raccolta differenziata e un uso ridotto di imballaggi di plastica.

Non solo strada e sentieri. Cinque Comunità RS hanno partecipato al concorso “Canta la Route”. I ragazzi hanno composto e suonato le canzoni per l’incontro regionale. Gli utenti della pagina facebook “AGESCI Sardegna” hanno scelto la miglior canzone, intitolata “L’isola in cammino”, scritta e interpretata dai ragazzi del clan “Il Faro” dal gruppo AGESCI Cagliari 4.

Il percorso che ha portato all’incontro regionale è partito ad aprile 2017 con il Forum Regionale RS al quale hanno partecipato i rappresentati dei “Clan” e dei capi. Da quell’incontro, i ragazzi hanno proposto ad AGESCI Sardegna una serie di iniziative. Tra queste, alcuni ambiti di impegno, una maggiore partecipazione agli EPPPI (Eventi Progressione Personale Partecipazione Individuale), i percorsi di catechesi, i temi per un capitolo regionale e la Route Regionale. A gennaio 2018, l’invito all’incontro è stato esteso a tutti gli RS della Sardegna. In quell’occasione sono stati votati e approvati i quattro ambiti di interesse – territorio, legalità, politica e bioetica – ed è stata riproposta la Route Regionale, approvata dall’Assemblea Regionale dei capi AGESCI ad aprile 2018. Dopo un nuovo incontro a maggio 2018, a settembre dello scorso anno si è tenuto il secondo Forum Regionale RS che ha dato il via ufficiale alla Route attraverso l’incontro con esperti nelle quattro tematiche e momenti di formazione per i capi.

Si tratta della seconda Route Regionale nella storia dello scautismo cattolico in Sardegna dopo la prima route datata 1989.

L’evento verrà seguito sui canali social di AGESCI Sardegna (facebook e instagram) e sul sito sardegna.agesci.it.