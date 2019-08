Commissione Sanità, lunedì 5 agosto sopralluoghi a Sassari

Proseguono i sopralluoghi della Commissione Sanità del Consiglio regionale negli ospedali della Sardegna. Lunedì, 5 agosto, il Parlamentino, presieduto da Domenico Gallus (Udc) sarà a Sassari per visitare i presidi ospedalieri della città e capire quali criticità ci siano. I sopralluoghi inizieranno dal Presidio ospedaliero Santissima Annunziata alle 10,30. “Andiamo a prendere visione di quello che doveva essere il secondo Dea di secondo livello della Sardegna.

“Lo facciamo prima delle ferie estive, – ha affermato il presidente Gallus – perché entro settembre abbiamo la necessità di concludere le visite a tutti i presidi dell’Isola per avere un’idea concreta della situazione degli ospedali sardi quando si affronterà il tema della Rete ospedaliera”.

“Stiamo proseguendo nel programma definito appena insediati – ha affermato il vice presidente della Commissione Sanità, Daniele Cocco (Leu) – per verificare le criticità esistenti negli ospedali sardi. Sassari rappresenta per la Sardegna, e per me in particolare, una realtà importante dove ci risultano diverse criticità che vorremo verificare di persona, senza dimenticare che c’è anche la sede dell’Ats. Tra le criticità segnalate – ha concluso – ci sono le liste d’attesa di Chirurgia, soprattutto per quanto riguarda le patologie della mammella”.