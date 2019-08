Nuova sostituzione del commissario del CBO. Coldiretti Oristano: auspichiamo continuità di azione 

Siamo venuti a conoscenza – affermano il Presidente e il Direttore di Coldiretti Oristano, Giovanni Murru ed Emanuele Spanò – della nuova sostituzione del Commissario del Consorzio di Bonifica Oristanese. Al posto di Battistino Ghisu è stato nominato l’ex Sindaco di Cabras Cristiano Carrus.

Coldiretti Oristano esprime la propria stima all’ex Commissario per l’impegno profuso in circa un anno di attività in cui ha proseguito l’opera di consolidamento e risanamento dell’Ente, avviata, con successo, negli scorsi anni.

Al neo Commissario Carrus auguriamo – affermano i dirigenti di Coldiretti Oristano – un buon lavoro nel segno della continuità, anche per accompagnare il Consorzio di Bonifica ad un appuntamento estremamente importante: le elezioni previste per il 15 Dicembre 2019.