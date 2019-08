Riaprono a Oristano I corsi di danza Orientale della Shams Al Sharq Dance Accademy

Lo scuola di Danza orientale Shams Al Sharq Dance Accademy a settembre riaprirà vari corsi di Danza 2019/2020 , tra cui il Corso di Danza Orientale per bambini, e i Corsi di Oriental Stretching posturale, tenuti dalla Campionessa Italiana Oriental Dance e Oriental Folk Membro del Consiglio Internazionale della Danza CID – UNESCO, Maestra Simona Asiyah.

La Danza Orientale è una disciplina Artistica a 360°, ed è consigliata per tutti i bambini, adulti, atleti e persone sedentarie, come pure è valida per correggere gli errori posturali.

Infatti l’ Oriental Stretching posturale, aiuta a correggere la Postura, a prevenire il mal di schiena e i dolori alla cervicale, la Lombosciatalgia. Educano la respirazione, allungano la muscolatura e aiutano a rilassare e a scaricare lo stress accumulato durante la giornata.

Lo Stretching Orientale Posturale è un allenamento adatto a tutte le età, sia per l’uomo che per la donna. I movimenti vengono eseguiti sia per terra che in piedi, sia da fermi che in movimento, questo consente di dare maggiori risultati in quanto il corpo acquisterà una consapevolezza migliore e più naturale rispetto alle discipline che si limitano ad un lavoro statico di allungamento muscolare per terra. Previene affaticamento e contratture muscolari, quindi adatta come attività ausiliare anche per atleti (amatori ed agonistici), previene infiammazioni come per esempio la lombosciatalgia o dolori collegati alla cervicale, allevia i dolori derivanti dall’artrosi e da traumi muscolo-scheletrici; lo Stretching Posturale Orientale si può affiancare a qualsiasi percorso di fisioterapia e/o di riabilitazione.