San Teodoro: il 3 settembre, Andy J. Forest in concerto al bar “L’esagono”

Dopo il “Narcao Blues” e il “Baretto di Porto Ferro”, sede centrale del “Blues Sunsweet Festival”, la serata di San Teodoro è l’ultimo appuntamento isolano per il grande musicista americano inserito nella programmazione estiva del Bar L’Esagono, curata dal direttore artistico Carlo Sezzi.

Andy J. Forest: la biografia

Sin da giovanissimo si appassionò alla musica blues, la sua formazione strumentale può essere definita eclettica: oltre a suonare l’armonica a bocca, la chitarra, il violino, il basso e il sassofono, è anche un fantastico cantante. Nel 1974, dopo avere deciso di lasciare la California per raggiungere New Orleans, si dedicò al professionismo suonando con Earl King e John Mooney, e crescendo musicalmente sotto l’influsso di Sonny Terry, Little Walter Jacobs, James Cotton, Paul Butterfield, Taj Mahal e Charlie Musselwhite. Per quasi quindici anni ha vissuto stabilmente in Italia. A Bologna incise il primo disco, The List, con la sua band Andy J. Forest & the Stumblers.

Andy J. Forest partecipò al Bologna Rock, un festival che vedeva sul palco i migliori gruppi dell’allora scena punk rock e new wave bolognese. Andy J. Forest è anche un attore, scrittore e pittore. Considerato universalmente un virtuoso dell’armonica, Andy J. Forest vanta al suo attivo ben diciannove dischi, disseminati lungo il suo cammino ultraquarantennale. In Sardegna ha partecipato al Narcao Blues affiancato da Heggy Vezzano alle chitarre, Luca Tonani al basso e Pablo Leoni alla batteria e percussioni.

Il 3 settembre Andy J Forest sarà accompagnato dalla Sunsweet Blues Band formata da Fabrizio Leoni al basso elettrico, da Carlo Sezzi alla batteria e daFrancesco Ogana alla chitarra elettrica.

L’estate 2019

La presenza di Andy J Forest è la prova che il Bar L’esagono è riuscito ha creare le condizioni ideali, sia per il pubblico sia per i musicisti, che nel corso della stagione si sono alternati sul palco per suonare dal vivo. Ogni sera una band diversa, dal Mananek e Tamalà quintet, Back is Black, Santa Fè Quartet, Irene Loche trio, Filhos maravilhia, Creuza De Ma, Tributo a Battisti, ai Gnola-Marza band, Bette the band, Chichimeca, al Francesco Piu Duo, Kambè Trio e Nanni Experience, ogni sera musicisti capaci di raccontare altre dimensioni musicali.

Il Bar l’Esagono durante l’estate ha saputo declinare il Blues in ogni sua forma grazie alla direzione artistica affidata a Carlo Sezzi, musicista e docente di musica.

L’appuntamento del 3 settembre, con la musica di Andy J. Forest e della Sunsweet Blues Band, è considerato un vero evento vista l’eccezionale caratura del protagonista che ha accolto l’ivito, garantendo una serata indimenticabile, da inserire fra i festeggiamenti per i 50 gloriosi anni di attività dell’Hotel L’esagono e di tutta la struttura.