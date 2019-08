automobilismo

Rally Terra Sarda: sono aperte le pre-iscrizioni! Importanti agevolazioni per i partecipanti al Rally.

Per l'ottava edizione del Rally Terra Sarda, gli organizzatori della Porto Cervo Racing hanno studiato diverse agevolazioni per gli equipaggi che vorranno partecipare alla gara in programma in Gallura dal 4 al 6 ottobre. C'è tempo fino al 4 settembre per la pre-iscrizione alla gara e usufruire delle agevolazioni.