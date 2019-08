Porto Cervo: il 17 agosto, serata di musica e moda offerta da Eles Italia

Un concetto innovativo, un format, quello adottato dalle Sorelle Loriga, che hanno creato una location che è diventata una vetrina magica ed esclusiva, una forma di piacere visivo per gli occhi e per lo spirito, una kermesse di successo con una presenza di pubblico strepitosa.

Il loro progetto è semplicissimo ma colto: abbinare la loro linea di abiti -che ripercorrono le tappe della storia della silhouette femminile, in un viaggio internazionale nel tempo e nello spazio- alla tradizione in evoluzione della loro terra, fatta di territorio e ricordi, incontri con i personaggi di passaggio nell’Isola, la musica, le creazioni dei bartender, i DJ più scatenati, il food in simbiosi perfetta con le creazioni demi couture di Eles Italia.

Dopo uno show cooking con lo chef Fabio Nurra e la sorprendente sfilata al Nikki Beach, le Sorelle Loriga festeggiano la settimana di Ferragosto sabato 17, abbinando il glamour di Eles Italia ad una grande voce, quella di Giuseppe Serra, che si esibirà in una performance live direttamente nella Piazza, come a Londra.

Sarà un affascinante canto alla luna di un giovane e grande artista lirico giramondo, che lo ha visto nei numerosi concerti in giro per l’Europa, un tour in Germania e in grandi eventi al Cala di Volpe, dopo aver aperto il concerto di Ricky Martin, quello della magnifica Kylie Minogue, presente all’Hotel Ritz di Londra e il Charlton Hotel in Svizzera, il suo prossimo concorso internazionale sarà in autunno alla Scala di Milano.

Una donna bellissima, insomma, quella di Eles Italia e pensata dalle sorelle Loriga, che sanno indagare e apprezzare la bellezza senza risultare scontata, che amano esplorare ed esplorarsi, spaziando dalla loro Sardegna, amando viaggiare e scoprire, guardando il futuro e stupendosi, sempre.