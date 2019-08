Cagliari, bus notturni, il comitato chiama in causa Truzzu: “Pronti a incontro”

Così, il Comitato per i bus notturni di Cagliari metropolitana, accoglie la dichiarazione dell’esponente della Giunta comunale di Cagliari diffuse oggi a mezzo stampa. Il Comitato spiega:

La nostra proposta è semplice: istituire una rete di linee urbane che coinvolga la città metropolitana. L’amministrazione comunale precedente si dichiarò timidamente favorevole ma scaricò le responsabilità sulla Regione, competente in materia di trasporto pubblico locale. Dall’assessore Alessandro Sorgia ci attendiamo quindi un sostegno a presentare una proposta alla Giunta, perché faccia il possibile per la realizzazione del nuovo servizio, coordinandosi anche con i competenti assessorati regionali. Infine il Comitato si dichiara disponibile a incontrare gli assessori comunali Alessandro Sorgia e Alessio Mereu e il sindaco Paolo Truzzu che, durante la campagna elettorale, lo scorso 12 giugno, rispondeva all’appello del Comitato con la proposta di destinare una parte degli utili del Ctm, riscossi dal Comune di Cagliari, “per realizzare un contratto di servizio integrativo per l’esercizio di circa 200.000 km”.