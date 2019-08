Melbourne: dal 20 al 31 ottobre l’Australia incontra la Sardegna

L’Australia incontra la Sardegna. L’Assisi Centre di Rosanna, presso Melbourne, ospiterà dal 20 agosto al 31 ottobre la mostra fotografica “Album of Sardinia” promossa dal Sardinian Cultural Association presieduta da Paolo Lostia con la collaborazione della Biblioteca di Sardegna. La mostra presenterà cinquanta stampe gigantografiche sul primo Cinquantennio del Novecento in Sardegna tratte dall’archivio “Fototeca di Sardegna”, il fondo fotografico nato nel 2008 per iniziativa della Biblioteca di Sardegna di Cargeghe e ospitante oltre 200 mila immagini di 263 comuni sardi.

«Si tratta di scatti di straordinario valore documentario – spiega Giovanna Santoru, presidente della Biblioteca di Sardegna – che abbiamo avuto il piacere di presentare lo scorso anno in Brasile ed Argentina all’attenzione di oltre 20 mila visitatori e che oggi, per la prima volta, approdano nel continente australiano: un patrimonio di memorie pubbliche e private di sicuro interesse storico ed etnografico che non potrà non suscitare l’interesse e la curiosità di tante famiglie di origine sarda ma non solo».

«L’esposizione – aggiunge Paolo Lostia – è nata con l’obiettivo di far conoscere l’identità culturale sarda, mettendo in mostra un viaggio attraverso le immagini della sua gente. Risultato ne è una panoramica di quella che era la vita quotidiana nell’Isola attraverso una retrospettiva che racconta il passato di questa terra antica ricca di cultura».

La mostra, allestita con il supporto organizzativo di Paola Steri del Direttivo “Next Generation Giovani” del Sardinian Cultural Association, sarà visitabile ad ingresso libero.