La nuova scena musicale londinese torna protagonista nel cammino del ventunesimo festival Dromos,oggi – mercoledì 7 agosto – con Nubya Garcia, talento cristallino della new wave jazz inglese, in concerto dalle 22 alla Peschiera Mar ‘e Pontis nei pressi di Cabras (ingresso a 15 euro più diritti di prevendita).

Nativa di Londra, ma di origini afro-caraibiche, la giovane sassofonista, classe 1991, vanta al suo attivo importanti e significative esperienze con la Outlook Orchestra e Congo Natty, e illustri collaborazioni accanto a leggende come Horace Andy e Sister Sledge o come parte integrante del settetto Nérija, del sestetto Maisha e del trio del tubista Theon Cross. Il suo stile, nutrito da una solida preparazione e conoscenza storica del jazz e dei suoi immediati dintorni, l’ha resa ben presto un nome noto nel panorama musicale britannico, portandola a intraprendere in poco tempo la carriera solista coronata dall’esordio discografico con “Nubya’s 5ive”, uscito a maggio 2017 (ormai esaurito anche nella versione ristampata), seguito l’anno dopo dall’EP “When we are”. Attualmente è al lavoro per il nuovo album, in uscita prevista per il 2019.

Dopo il concerto di Nubya Garcia, la notte di Dromos alla Peschiera Mar ‘e Pontis prosegue ancora in rosa con Mumucs, ovvero la “traversata in solitaria” che Marta Loddo (alla quale è affidato anche il compito di introdurre le serate del festival) porta avanti da sette anni: “armata” di loopstation ed effetti, la cantante oristanese compirà un viaggio tra improvvisazione, rock, musica elettronica, con la sua voce che si moltiplica e trasforma.

Insieme alla buona musica, la serata, che rientra nella serie di appuntamenti all’insegna di Archeowine & Jazz con cui il festival celebra le eccellenze enogastronomiche locali, non mancheranno le occasioni di piacere per il palato: alle 20 si potrà gustare un aperitivo offerto dalla Cantina Contini di Cabras, sponsor della serata, mentre si potrà scegliere fra due diverse proposte per gustare appieno i sapori della Laguna: una cena all’Ittiturismo Sa Pischera ‘e Mar ‘e Pontis (gradita la prenotazione telefonando al numero 0783 39 17 74), e una grigliata sul posto a cura dello chef Salvatore Camedda del Ristorante Somu: ciccioneddus con muggine affumicato e pomodorini, muggine arrosto con olio verde al prezzemolo, al prezzo di quindici euro a persona, bevanda compresa. Sarà anche possibile assistere al concerto comodamente seduti a tavolino prenotando al 393 00 32 532 un posto speciale al Bio Dromos Bar.

Dromos resta sullo stagno di Cabras anche domani – giovedì 8 – con due diverse proposte in programma a Su Scaiu, tradizionale scalo dei pescatori del luogo: alle 22, Woodstock Revolution!, un concerto/lezione del giornalista Ernesto Assante e il Wire Trio del contrabbassista Enzo Pietropaoli, con Enrico Zanisi al pianoforte e Alessandro Paternesi alla batteria; poi, a seguire, un nuovo dj set di De Li Soul, alter ego di Mario Delitala, con le sue selezioni musicali che spaziano dall’afrobeat al jazz, dal funk al blues, dalla bossa nova alla cumbia.

Per informazioni, la segreteria di Dromos risponde al numero di telefono 0783310490 e all’indirizzo di posta elettronica dromos@dromosfestival.it. Notizie e aggiornamenti sono disponibili sul sitowww.dromosfestival.it e alla pagina facebook del festival (www.facebook.com/).