Aperte le iscrizioni alla scuola civica di musica per l’a.s. 2019/2020

L’offerta formativa per il prossimo anno si arricchisce con 23 discipline impartite e con l’ampliamento dei percorsi formativi destinati ai più giovani grazie ai nuovi corsi strumentali collettivi e agli insegnamenti “canto voci bianche” e “canto voce adolescenti”.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 19 del 20 settembre 2019 secondo le seguenti modalità:

trasmissione all’indirizzo email scuolacivicadimusica@comune.cagliari.it

consegna a mano fino alla data del 30/08/2019 presso il Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport in viale San Vincenzo, 2 (dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00 e martedì ore 15.30-17.30)

consegna a mano dal 02/09/2019 presso la Segreteria della Scuola Civica di Musica in via Venezia, 23 (lunedì/mercoledì/venerdì ore 15.00-19.00 e martedì/giovedì ore 15.00-20.00)

Per ulteriori informazioni: scuolacivicadimusica@comune.cagliari.it

Ufficio Politiche Giovanili – Telefono: 070/6778160-8175-8161

Segreteria della Scuola civica di musica (ricevimento al pubblico dal 2 settembre 2019) – Telefono: 070/6775630-5633 – Sportello in via Venezia, 23 lun/mer/ven 15.00-19.00 e mar/giov 15.00-20.00.

La documentazione può essere scaricata dal link www.comune.cagliari.it