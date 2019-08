Il Senso della Vita si accompagna al Riconoscimento della Verità

“Quel che abbiamo fatto, tendenzialmente fino ad oggi, è ancorare alla nostra parte più profonda, la nostra essenza, alle sole certezze materiali caricandole di tutta quella forza che avevamo dentro, attribuendogli una forza impossibile, inesistente. La rabbia, quale profonda espressione di disagio vissuto in relazione a quanto sentiamo essere veramente importante per noi, a livello emotivo, è anche manifestazione dell’assenza di questo equilibrio, ritenuto quasi naturale, nella società odierna che tende, sempre più, verso quest’obiettivo, nell’impossibilità di risoluzione, reiterando vecchie concezioni basate sulla paura, forte attaccamento alla sicurezza, a quanto è possibile vedere e toccare con mano”

Nel momento in cui prendiamo coscienza della profonda paura che blocca la parola e l’azione, prendiamo coscienza di quel meccanismo, quasi innato, che non permette la riscoperta della Felicità: siamo protagonisti e co-protagonisti, allo stesso tempo volutamente antagonisti, della creazione di una vita vissuta totalmente sotto tutti gli aspetti, nel momento in cui realizziamo questa verità quasi ancestrale, per la verità molto terrena, che nessuna delle persone attorno, forse nemmeno le più indicate, sono riuscite a portare alla luce, valorizzandone la radice: un lavoro che ci spetta personalmente e che non possiamo demandare a nessun’altro. Immaginare e sentire dentro la paura esistere, nel momento stesso in cui guardiamo a quei confini apparentemente invalicabili (condizionamenti) che, invece di proteggere, tutelare, valorizzare la nostra verità, hanno fatto in modo si riducesse al lumicino, riducendo la possibilità di “andare oltre” quel che era possibile vedere al di la dei nostri occhi (che abbiamo immaginato essere quelli dell’altro), ad iniziare dalle nostre singole potenzialità e, ancora prima, dalla manifestazione della nostra verità, al di la delle convenzioni comuni che hanno teso, senza nemmeno accorgersene, alla negazione. Insieme su una stessa barca, verso la stessa direzione ma con intenti diversi: quest’estremizzazione, dovuta alla paura dell’altro (che, a tempo stesso, avrebbe desiderato la comunione di intenti, la riappacificazione per se stesso e per l’altro), ha reso più difficile il venirsi incontro delle prospettive, contribuendo all’asimmetria mente-cuore che ha prodotto numerosi e devastanti risultati. Quest’asimmetria è data, ancora, dal mantenimento di quello status quo che vede noi e l’altro in completa separazione, rendendo vano il tentativo del cuore di insegnarci il contributo verso l’altro che non abbia origine nello stretto utilizzo della mente, nel ricorso alle meccaniche logico-razionali, disfunzionali alla creazione del nuovo approccio.

Lasciar andare il meccanismo di paura può funzionare soltanto nel momento in cui prendiamo coscienza che quel coraggio, spesso ottenuto per emulazione, è nostro. Il senso del “limite” (che si estrinseca nel diniego al raggiungimento della piena manifestazione del se), ha suggerito al cuore l’impossibilità d’espressione, confinando ad un piccolo spazio anche la possibilità di un vero dialogo con l’altro che non fosse soltanto un incontro fra menti, ma un guardarsi senza più veli accessori: un incontro fra cuori. Abbiamo immaginato esserci sempre qualcosa di “giusto o sbagliato” nei nostri pensieri, nelle nostre sensazioni, spesso in relazione a quel che l’altro riteneva “giusto o sbagliato”, tendendo al senso di appartenenza che avrebbe comportato la nostra sicurezza, la stessa che immaginavamo essere un rifugio dal quale avremmo potuto guardare il mondo, viverlo secondo una prospettiva sempre meno rischiosa, sempre più serena, priva di troppi ostacoli: di fatto la vita ha messo di fronte altri ostacoli alla nostra felicità, ma il primo siamo stati noi con le nostre convinzioni, i nostri pensieri di paura. Abbiamo così proiettato nell’altro, in un eterno gioco di specchi, l’impossibilità al cambiamento, per lui e per noi.

Una comunicazione mai avvenuta, di fatto, a partire dalle istituzioni che avrebbero dovuto garantire quella possibilità all’espressione propendendo verso un nuovo modo di pensare, concepire la vita: ma nemmeno loro avrebbero potuto, essendo parte attiva e passiva di questo infinito loop di incomunicabilità. Saper comunicare non è semplice quando alla parola non si accompagna l’Ascolto. Imparare ad Ascoltare lasciando da parte, per un attimo, tutte le paure e prendendo in considerazione l’unica possibilità esistente chiamata “ricezione“, a scanso di tutte le pseudo sicurezze che andiamo inseguendo e che rendono apparentemente la nostra vita degna d’esser vissuta, dal momento che ha dato un senso al nostro vivere (in relazione all’esistere dell’altro): l’altro, di quel che consideriamo diverso ed inafferrabile, del quale ancora tendiamo a non fidarci (non fidandoci di quanto possiamo veramente raggiungere insieme in partecipazione), talora suscitando in noi un senso di ironia, palese manifestazione di quell’imbarazzo, quel disagio che sentiamo esserci dentro come un campo desolato, all’approssimarsi di quel vuoto pneumatico che scardina ogni nostra certezza: è un modo per progredire, lasciando indietro le presunte sicurezze infruttuose all’ingresso sul nuovo sentiero.

Capita spesso, quasi pensando di non avere scelta, di ritrovarsi a vivere in funzione dell’altro, spesso afflitto da disagi che non conosciamo nemmeno, permettendogli, in questo modo, di asservire la nostra volontà, il nostro desiderio, alla sua sofferenza, alla possibilità di fare il buono e cattivo tempo, privandoci dell’opportunità di renderlo partecipe, ricordandogli dell’estrema importanza del presente: ma non dovevamo aiutarlo a migliorarsi? Non risolvere i propri problemi proietta l’altro, dal quale dipende molto della nostra felicità, verso un baratro dal quale farà difficoltà ad alzarsi, oltre che noi stessi in un mondo artefatto ed illusorio vissuto con paura. Un lavoro come opportunità per noi stessi, a tempo stesso per l’altro. La rabbia, il risentimento, le paure, trasmissibili insieme al giudizio, sono una spada rivolta verso entrambi: Tu e l’Altro.

La cecità dell’altro potrebbe diventare tua, nel momento in cui permetti silenziosamente, meccanicamente a te stesso, la condivisione di quel vecchio automatismo, disfunzionale ad entrambi, che dovrebbe liberare prima lui poi te (paradossalmente è quello che desidereresti), avendo tu stesso la scelta di migliorare prima la tua poi la sua vita: sono queste le impossibilità nelle quali versano tutti gli operatori addetti alla “giustizia“, alla “sicurezza“, all’ordine di un sistema che, per la stragrande maggioranza, non ha ancora avuto la possibilità di riconoscere quest’importante parte del discorso, fondamentale alla comprensione del concetto di Umanità, dimenticato.

Nell’attenzione impiegata verso il proprio lavoro, protesi verso quell’ideale di ordine e sicurezza, impossibilitati anche nel vedere il contrario, questi stessi hanno privato, senza nemmeno accorgersene, se stessi e l’altro della possibilità ad esprimere quanto di più reale possa esistere sulla Terra: sono cose considerate così normali, tanto da loro quanto da noi, così tendenti alla logica dell’intimidazione e della paura , in un periodo storico in cui, invece, il desiderio d’equilibrio fra mente-cuore continua più insistentemente a farsi sentire. Anche in questo senso la comunicazione continua a scadere nel banale, al momento in cui sembra di puntare il dito contro qualcuno, lo stesso si trova nella condizione di doversi giustificare e lo fa con l’unico strumento a disposizione che dovrebbe “tutelare” i propri interessi, la propria incolumità fisica e psicologica: questo stesso meccanismo cade nell’istante in cui realizziamo questa profonda mancanza, divenuta cliché nella nostra quotidianità, caratterizzata sempre più dalla presenza del “conflitto fra parti” come unica possibilità alla crescita. Questo meccanismo ci riguarda molto da vicino e richiede tutta la nostra attenzione, in quanto alla base del nostro sviluppo ed altrui sviluppo: alla base della creazione di una società diversa da ieri, non più basata sul pregiudizio, sul giudizio come naturale processo al quale andiamo incontro sotto convenzioni sociali che tendono alla risoluzione pacifica mediante l’utilizzo di procedure e strumenti lontani dal concetto di Umanità, paradossalmente a quanto desiderato.

Guardare all’apparenza per rifiuto al riconoscimento di quella verità che, infondo, sappiamo essere per tutti la stessa, non contribuisce al ritrovamento di quell’equilibrio, e l’estenuante attaccamento alla forma (associazione), alla parola, come unica possibilità di ricezione dell’altro in relazione a quanto sentiamo interiormente, conclude sempre allo stesso modo. Tendiamo ad interpretare questa verità, ancora costruendo opinioni, punti di vista, su quanto invece avremmo già risolto nell’osservare e nell’accettare questa evidenza. Questo non comporterebbe la deriva dei nostri pensieri, ragionamenti, ma avremmo modo certamente di guardare alla Vita con occhi diversi, nella sua più intima essenza.

La mancanza di una vera e propria comunicazione, esente da questo meccanismo, superficiale, logorante, basata sull’equilibrio mente-cuore, sullo scambio emotivo-empatico (possibile attraverso il riconoscimento e l’accettazione della propria essenza), tende a spingere verso l’interno il desiderio alla Vita per la stessa paura di sempre. Il disagio dell’altro sarà vissuto interiormente, inconsciamente, come qualcosa che “mi appartiene”, al punto da prendere in considerazione come unica possibilità quella di doverlo assecondare, assecondando anche la sua impossibilità a questo riconoscimento che, invece, desidero per entrambi. La tendenza è quella del “lasciarsi andare“, come una barca che, in mezzo al mare, senza meta, viene sospinta in tutte le direzioni. Ci si può chiedere e chiedere all’altro: sei cosciente del motivo per il quale stai vivendo, prescindendo dal semplice lavorare, dal ricoprire una determinata posizione sociale? Riusciresti a vivere senza quelli che pensi essere punti fermi alla tua espressione, alla manifestazione del tuo potenziale? Se tutto questo d’improvviso mancasse, quale sarebbe la luce in grado di tenere accesi i tuoi sogni, la tua creatività? Qual’è per te il senso della vita?

Dovremmo alzarci la mattina e sorridere al nuovo giorno che inizia, sotto ottimi auspici. La Vita e l’essere in Vita che va celebrato, fin dal primo istante, senza mai cadere nella trappola illusoria di un qui ed ora vissuto al passato. Forti delle nostre passate esperienze guardiamo all’adesso come la prima volta, il primo ingresso alla vita, ricordandoci che la società e l’altro sono specchio del nostro stesso essere, fin nei tratti somatici più nascosti, e profondamente riflessi di quelle parti scisse che riteniamo ancora far parte del nostre essere più profondo. Sono forse impedimenti alla nostra Felicità tutti quegli pseudo programmi che affollano la nostra mente per tutta la giornata impedendo alla farfalla che siamo di spiccare il volo? Cosa impedisce alla nostra essenza, massima espressione della vita, la manifestazione della propria libertà? Quale potere esterno è in grado di direzionare le nostre scelte? Rispondendo a queste domande ci renderemmo conto, per davvero, di quanto i pensieri riescano ad assorbire gran parte della nostra quotidianità e di quel tempo che invece potremmo dedicare alla ri-scoperta di noi stessi e dell’altro. Scoprire d’essere vivi, in questo momento, ed immaginare, prendere coscienza possa non essere più così un istante dopo e non poter più godere di quest’opportunità, caricherebbe il nostro cuore di un desiderio mai visto prima: ritornare a vivere senza sprecare nemmeno un attimo. Ci renderemmo conto di quanta poca importanza ha parlare male del prossimo, urlare ai nostri figli per trasmettergli la stessa educazione che su noi ha avuto il solo risultato di farci soffrire, guardare al prossimo come un estraneo e la fiducia come una chimera così lontana dalle nostre possibilità. Quanto posso cambiare del mondo che mi circonda? Cosa posso fare quest’oggi per cambiare il mondo attorno a me?

Scoprirò d’avere avuto e avere, in questo momento, infinite possibilità di modificare il corso degli eventi influenzando non soltanto la mia vita, ma anche e soprattutto la vita di altre persone che, silenziosamente, come faremmo esattamente noi, non aspettano altro che un nostro cenno per migliorare la loro, aprirsi all’altro, sorridere. Il vero Senso della Vita è il Sorriso, non certamente realizzare la propria persona in virtù dell’apparire sociale, sempre più secondario ai veri valori che si avvicinano, momento per momento, soprattutto in questi ultimi tempi, ai princìpi universali più alti d’Amore e Prosperità, per ogni essere umano. Il sorriso per il prossimo che potrebbe essere il mio vicino di casa, l’amico, il collega, il capoufficio che, nonostante tutto, in passato non ha mai saputo trattarmi come desideravo, sentivo di meritare: la forza del sorriso che dispiega le ali, come un gabbiano, verso l’infinito.

Una verità che inizia nel cuore verso gli occhi dell’altro, fino ad arrivare alla sua essenza. Infondo, siamo fatti della stessa sostanza.

Daniele Fronteddu