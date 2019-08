Calciomercato, Il Cagliari vuole Ounas per l’attacco

Il Cagliari continua a cercare una seconda punta: il nome nuovo è quello di Ounas che arriverebbe da Napoli in prestito onoreso con il diritto di riscatto.

Obiettivo seconda punta – La squadra rossoblu dopo aver sistemato il centrocampo con l’arrivo di Nandez, ora si deve concentrare sul rebus attacco. Maran non ha ancora una seconda punta che supporti Pavoletti, nonostante ci siano ancora diverse trattative in atto (quella con Defrel). In queste ultime ore il ds Carli ha iniziato a trattare con il Napoli per Adam Ounas, classe 1996.

Prestito onoreso con diritto di riscatto – Stando alle parole di Sky Sport, Ounas arriverebbe a Cagliari con un prestito oneroso con diritto di riscatto ( Il Napoli chiede 5 milioni di prestito più 30 di riscatto). In ogni caso Ounas verrebbe in Sardegna soltanto dopo la cessione di Farias, giocatore che piace molto al Lecce.