Il Flag Nord Sardegna alla ricerca di buone idee per la Blue Economy. Incontro finale il 2 settembre a Porto Torres

Incontro finale per promuovere l’opportunità costituita dall’Avviso 1 del Piano di Azione, finalizzato al sostegno economico diretto ad Imprese costituite e costituende con sede in Area Flag Nord Sardegna, che operino nei settori della Blue Economy

Dopo il ciclo di incontri a Bosa, Santa Teresa Gallura, Castelsardo e Olbia, il Flag Nord Sardegna chiude le attività di presentazione a Porto Torres.

Nel corso dei precedenti incontri territoriali e nei contatti tra i portatori di interesse e il Flag Nord Sardegna, è emersa una interessante progettualità, che potrebbe trovare nell’Avviso una possibilità di concreta attuazione

Il Flag cerca buone idee, possibilmente innovative, che valorizzino le attività esistenti immettendo innovazione, che rispettino la risorsa e lo stock ittico, ma che al tempo stesso contribuiscano a mantenere e incrementare il reddito dei pescatori: attività legate alla pesca, all’acquacoltura, alla molluschicoltura, alla trasformazione, alla commercializzazione, ai servizi e alla cultura “blue”.

“Vogliamo far conoscere al territorio le opportunità di finanziamento provenienti dall’Unione Europea e destinati a pescatori e agli operatori del mare, per creare nuove attività o rafforzare quelle esistenti” sottolinea il Presidente del Flag, Benedetto Sechi “e questo ci sembra il miglior presupposto per generare cambiamento e sviluppo, e vogliamo evitare, come troppo spesso è accaduto, che i finanziamenti comunitari vengano persi dalla Sardegna perché non vengono spesi, o per mancanza di progetti validi o per la complessità delle procedure”

Si tratta di una azione che, per la sua valenza strategica, costituisce una parte molto importante della strategia di sviluppo locale del Flag Nord Sardegna



Con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’attività di divulgazione, in vista della scadenza del 10 settembre 2019, il Flag Nord Sardegna ha programmato un incontro finale di informazione per il giorno lunedi 2 settembre 2019, alle ore 18:00, presso la nuova sede, in Via Lungomare Balai 10 a Porto Torres.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 10 settembre 2019, e tutta la documentazione relativa all’AVVISO è consultabile sul sito www.gacnorsardegna.it

L’incontro è aperto al pubblico per tutti gli interessati.