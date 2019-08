San Vero Milis, oggi martedì 27 agosto, ore 21.00 Pineta della biblioteca Mandriola Spettacolo di Ippolito Chiarello

Un uomo radio. Una consolle da dj, un microfono. E delle storie, da raccontare preferibilmente di notte. Storie di grandi miti, autentiche stelle: quelle del rock, quelle del Club 27. Leggende del rock, di cui sappiamo tutto ma che abbiamo voglia di ascoltare ancora una volta.

One more time, come i bambini che ogni sera hanno bisogno delle stesse fiabe per addormentarsi. Racconti, canzoni, parole, dediche, tutto intrecciato e soprattutto intriso delle storie delle star esplose in cielo (o agli inferi), nel loro ventisettesimo anno di età: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Jim Morrison, Kurt Cobain, Robert Johnson, AmyWinehouse, e tutti gli altri del club. Iniziativa in collaborazione con la scuola sovra comunale di Musica “Nino Dispenza”.

Giovedì 29 agosto, ore 19.00 Pineta della biblioteca Mandriola

Presentazione del libro “La chiave dello Zucchero” di Giacomo Mameli

Nell’ambito del calendario delle iniziative estive siamo lieti di avere ancora una volta gradito ospite Giacomo Mameli. L’arguto saggista e giornalista in quest’occasione ci parlerà del suo recente lavoro “La chiave dello Zucchero” incentrato sulle memorie di guerra di 7 diretti protagonisti, e dentro i loro racconti della moltitudine di tragedie rimosse. Soldati, prigionieri di guerra, partigiani testimoniano una sotto-storia introvabile nei libri di Storia. Le storie portano in diversi teatri di guerra ma tutte hanno un legame con la Sardegna.