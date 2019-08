Il CIPSS chiude in positivo il bilancio 2018. Utile di gestione caratteristica di 156 mila euro

Il Consorzio industriale provinciale di Sassari chiude il bilancio 2018 in segno positivo, con un utile della gestione caratteristica di oltre 156 mila euro. Il lusinghiero risultato certifica un ciclo di rinnovamento del CIP Sassari, testimonianza della trasformazione del Consorzio in una vera e propria azienda, che vive di ricavi propri senza percepire contributi pubblici.

«Sono molto soddisfatto di chiudere un percorso in cui abbiamo portato la gestione caratteristica in positivo, per la prima volta dopo diversi anni, dopo una lunga e faticosa riorganizzazione della struttura che ci ha portato a rinnovare valorizzando le risorse umane a disposizione, consentendoci di intervenire sui costi e aumentando i ricavi», spiega il presidente del Consorzio, Pasquale Taula.