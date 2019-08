ATS-ASSL Olbia: continuerà senza interruzioni il servizio di distribuzione di ausili per incontinenti

In seguito ad alcune informazioni errate circolanti nel territorio, il Distretto di Olbia intende tranquillizzare la popolazione sulla regolarità del servizio di distribuzione dei panni, recentemente assegnato, in seguito a gara d’appalto, alla ditta Santex: il passaggio di consegne tra la vecchia ditta e quella nuova avverrà senza alcun interruzione e disagio per la popolazione.

Per avere informazioni sullo stato di consegna dei propri ausili gli utenti possono contattarla ditta al numero verde 800 947617, oppure rivolgersi agli sportelli che si trovano al piano terra della struttura sanitaria “San Giovanni di Dio”, in viale Aldo Moro a Olbia, aperti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00.