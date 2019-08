Cronaca

Golfo Aranci: arrestato dai carabinieri per furto in abitazione

I Carabinieri della Stazione di Golfo Aranci hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio che ha concordato con l’attività svolta dai Carabinieri, nei confronti di E.C., 45enne olbiese, con precedenti specifici, responsabile di furto in abitazione e in un altro caso del solo tentativo per non essere riuscito a entrare nell’immobile preso di mira.