Dal 14 al 17 agosto ad Arbatax il Red Valley Festival

“Non vediamo l’ora di salire sul palco del RVF e ancora una volta divertirci insieme al pubblico che vivrà con me, Fargetta, Molella e Prezioso questo nuovo appuntamento del Deejay Time. Per noi è un onore tornare in questa location esclusiva ed essere ospiti di un festival che abbiamo visto crescere ogni anno, tanto da raggiungere uno standard internazionale dal punto di vista organizzativo e artistico”. Sono le parole del grande Albertino che insieme ai suoi colleghi, i Dj più famosi d’Italia, saranno ancora una volta ospiti del Red Valley Festival con il loro Deejay Time per regalare al pubblico un’indimenticabile serata. La sera del 16 agosto si alterneranno sul palco suonando i migliori successi della musica dance. E tu ci sarai? Certo che ci sarai.

Stessa location, piazzale Scogli Rossi, stessa sera, sotto il cielo stellato di Arbatax, ancora grandi sorprese, una serata pensata davvero per tutti. A confermare l’eccezionalità del festival più interessante del panorama musicale regionale, e non solo, in scena dal 14 al 17 agosto ad Arbatax, la presenza anche quest’anno del leggendario Steve Aoki. Il Dj e producer americano è già stato gradito ospite del Red Valley Festival nel 2015 quando, il 6 agosto, raggiunse l’imponente Fenix Stage per uno show coinvolgente ed eccitante caratterizzato dall’ormai celebre lancio della torta. Chi era presente sa di cosa è stato capace. E anche quest’anno non si risparmierà. Lo spettacolo è assicurato.

E poi c’è il rapper multiplatino dalle rime infuocate Emis Killa, un altro grande protagonista della serata: per lui sarà la prima volta ma promette grandi emozioni: “Il 16 sarò ad Arbatax al RVF e sarà un super show perciò venite: portate amici, amiche, familiari, tutti quanti. Siamo pronti a spaccare”.

Infine, se non vi sembra abbastanza, dai palcoscenici del Tomorrowland, al Electric Daisy Carnival, al Ultra Music Festival sino al TomorrowWorld, sarà la giovane promessa dell’EDM mondiale, Will Sparks, a far saltare il pubblico nella meravigliosa cornice del piazzale Scogli Rossi, per la quinta edizione del Red Valley Festival.

Per tutte le informazioni su biglietti, abbonamenti e servizi: www.redvalleyfestival.it e i canali social dell’evento. Non fartelo raccontare.