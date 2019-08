Carbonia. Avviso pubblico per l’assegnazione di 45 alloggi a canone convenzionato

Una buona notizia sul fronte dell’offerta di alloggi nella nostra città. Il Comune di Carbonia ha pubblicato un avviso per l’assegnazione in locazione, a canone convenzionato, di 45 alloggi di proprietà pubblica AREA ubicati in via Suor Anna Lucia (tra via Roux e via Ogliastra) nella lottizzazione inaugurata nell’agosto del 2018 con l’assegnazione dei primi 15 appartamenti sui 60 totali.

“A seguito di una lunga serie di interlocuzioni tra il Comune di Carbonia e l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, si sblocca finalmente una situazione che consentirà a 45 famiglie della nostra città di poter avere una casa. Si tratta di un passo avanti in un territorio comunale caratterizzato da una forte domanda di abitazioni”, ha affermato il Sindaco Paola Massidda.

“Sono varie le modalità attraverso le quali si può usufruire degli appartamenti: in locazione permanente; in locazione per almeno 8 anni con proprietà differita; in locazione a termine per almeno 15 anni”, ha specificato l’assessore alle Politiche della Casa Valerio Piria.

Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate entro il 30 Settembre a mano all’Ufficio Protocollo generale del Comune di Carbonia, sito in piazza Roma 1 a Carbonia; oppure trasmesse al seguente indirizzo di Pec del Comune di Carbonia: comcarbonia@pec.comcarbonia.org; spedita mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Carbonia – Ufficio Patrimonio-Politiche per la Casa, piazza Roma 1, 09013 Carbonia.

In caso di spedizione per posta sul retro della busta contenente l’istanza di partecipazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione avviso pubblico per l’assegnazione di 45 alloggi a canone concordato”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link:

https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/altri-contenuti/dati-ulteriori/item/2427-avviso-pubblico-per-l-inserimento-in-appositi-elenchi-degli-aventi-diritto-all-assegnazione-in-locazione-a-canone-convenzionato-di-n-45-alloggi-di-proprieta-a-r-e-a-ubicati-nel-comune-di-carbonia-via-suor-anna-lucia-zona-via-ogliastra?fbclid=IwAR3ySVgPtXv4scihTe0qr9TFBI2SeNwtBAQPDXOpRTb14ROB8JUXipzwM6Y