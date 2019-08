Cagliari:Sabato 10 agosto la conferenza di Giacomo Orrù “San Lorenzo, iconografia tra Italia e Sardegna”

Per la notte di San Lorenzo tutti con gli occhi rivolti verso il cielo alla ricerca di una stella cadente a cui affidare un nostro desiderio. Ma non basta. Nella giornata delle celebrazioni liturgiche dedicate al Santo, sabato 10 agosto 2019, con #Io Vado al Museo, il Polo Museale della Sardegna offrirà al grande pubblico l’occasione per visitare, con il biglietto d’ingresso gratuito, la Pinacoteca e lo Spazio San Pancrazio. Per conoscere la collezione pittorica della Pinacoteca sarà possibile effettuare un percorso guidato, con partenza alle 10.00 – 12.00 e alle 16.00. Per l’occasione sarà possibile visitare anche lo Spazio San Pancrazio attraverso una visita guidata che inizierà, alle 10.00 e si replicherà alle 12.00. A completare le celebrazioni in onore di san Lorenzo, nella stessa giornata, alle 18.00, nella Sala conferenze della Pinacoteca nazionale di Cagliari, verrà presentata la conferenza di Giacomo Orrù dal titolo “San Lorenzo, iconografia tra Italia e Sardegna”. Attraverso le notizie riportate dagli scritti di Sant’Ambrogio, lo studioso ripercorrerà le fasi della vita terrena di San Lorenzo, martirizzato all’età di 33 anni sotto l’imperatore Valeriano il 10 Agosto del 258 d.C. Durante l’incontro verranno analizzate le rappresentazioni iconografiche più celebri e gli artisti che hanno dedicato le loro opere pittoriche al Santo. Spinello Aretino, Beato Angelico, Benozzo Gozzoli, Agnolo Bronzino, Tiziano, Pietro da Cortona, sono solamente alcuni dei maestri che attraverso i loro capolavori hanno reso nota la sua vita e ci accompagneranno verso la scoperta di un tesoro della Pinacoteca Nazionale di Cagliari: il Martirio di San Lorenzo di Orazio De Ferrari, datato 1638 circa.

Pinacoteca Nazionale di Cagliari

Tel. +39 070 662496