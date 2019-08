Arzachena. VI° appuntamento con “Estate in Fiore 2019”

Da 6 anni il Comune di Arzachena organizza Estate in Fiore. Grazie alla formula dell’intrattenimento e alle attività di sensibilizzazione, l’evento dedicato al bello e al buono della natura vuole esortare i cittadini alla tutela dell’ambiente e al rispetto delle regole per il conferimento e il riciclo dei rifiuti: elementi che, insieme, innalzano la qualità della vita di residenti e visitatori e migliorano il decoro urbano nel territorio.

Estate in fiore è il momento culmine della campagna di comunicazione ambientale annuale e un investimento per un futuro più sostenibile per il centro urbano e i borghi.

Per la sesta edizione, Estate in Fiore si tinge simbolicamente di blu nell’anno che sembra aver portato finalmente l’attenzione dell’opinione pubblica a tutti i livelli sul tema della salvaguardia del mare e delle specie marine.

Appuntamento da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre con le installazioni artistiche realizzate dai florovivaisti, con le sfide di decorazione urbana, il mercatino di prodotti agroalimentari, l’estemporanea di pittura, i concorsi Balcone Fiorito e Vetrina in Fiore e tanti appuntamenti collaterali come tavole rotonde, giochi e laboratori per bambini, concerti e presentazione di libri.

Vuoi partecipare all’estemporanea Pittori in centro storico per Estate in Fiore?

Qui il regolamento e il modulo di adesione

Vuoi contribuire alla trasformazione del centro storico decorando la tua vetrina e il tuo balcone?

Qui il regolamento e il modulo di adesione