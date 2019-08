Eventi

Cagliari: dal 31 agosto al 15 settembre, il “Grande Teatro dei Piccoli Estate”

Prende il via nel Giardino sotto le mura di viale Regina Elena, a Cagliari, il “Grande Teatro dei Piccoli Estate”, rassegna per ragazzi e famiglie ideata e organizzata da Is Mascareddas con il patrocinio e il sostegno del Mibac, Ministero per i Beni e le attività Culturali, della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari.