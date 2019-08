Mister Mondo 2019: rientro a casa del rappresentante italiano Marco D’Elia

Nonostante l’agguerrita concorrenza dei 72 concorrenti provenienti da tutto il mondo, buono il risultato di Marco; in ben due delle competizioni organizzate durante la manifestazione, ha raggiunto dei buoni piazzamenti: nella “Sport Challenge” si è piazzato al primo posto per il nuoto, nella “Model Challenge” si è piazzato tra i Top 15. Per quanto concerne la classifica generale si è piazzato tra i Top 25.

Durante i 15 giorni nelle Filippine, oltre alle prove dello spettacolo, ci sono state le visite a località e spiagge paradisiache. Marco, alto 1.86 metri, con capelli lunghi biondi e occhi castani, alla finale 2018 di Mister Italia si è piazzato al secondo posto e si è aggiudicato la fascia di Mister Cinema.

Grazie a Mister Italia, concorso che ha come peculiarità la caratteristica di essere collegato ai maggiori male contest mondiali, lo scorso anno ha partecipato a Miami (USA) alla Finale Mondiale di Mister Model International piazzandosi al secondo posto.

Appena rientrato in Italia ha dichiarato:

È stata un’esperienza che ricorderò per tutta la vita, un sogno che si è avverato; ancora oggi, delle volte, mi chiedo se è tutto vero o se sto viaggiando con la mente.

Partner della partecipazione a Mister Mondo, la Santero wines, che ha sostenuto la sua partecipazione. Il 14 settembre sarà a Lignano Sabbiadoro (UD), ospite della finale nazionale di Mister Italia 2019. Il concorso Mister Mondo è il “fratello” di Miss Mondo, il celebre concorso di bellezza femminile che in Italia è organizzato dalla ADM International di Lecce.