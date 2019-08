Apre i battenti martedì a Nuoro l’edizione numero trentuno dei Seminari Jazz

Tutto pronto per la trentunesima edizione dei Seminari Jazz di Nuoro , in programma da questo(20 agosto), e, nel capoluogo barbaricino. Un’edizione che si presenta al via con ben, a conferma dell’apprezzamento di cui godono i corsi organizzati dall’ Ente Musicale di Nuoro nel panorama della didattica jazzistica nazionale.

Insieme alle lezioni, ospitate come sempre nelle aule della Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” , in via Mughina, tre diverse masterclass impreziosiscono anche quest’anno il programma didattico: da lunedì 26 a giovedì 29 si tiene quella internazionale del trombettista statunitense Tom Harrell con il suo quartetto (il pianista Danny Grissett , il contrabbassista Ugonna Okegwo e il batterista Adam Cruz ); lunedì 26 è in programma anche la masterclass dedicata alla musica tradizionale , che quest’anno ha per protagonisti il bandoneon, lo strumento simbolo del tango, e uno dei suoi più apprezzati interpreti, il marchigiano Daniele di Bonaventura . Da martedì 20 a lunedì 26 , ma allo Spazio Giovani #1 , in via Calamida, si svolge invece il corso per fonici della sound engineer Marti Jane Robertson .

Come sempre, al termine delle undici giornate dei Seminari, verranno assegnate ai migliori allievi diverse borse di studio: una consiste nell’ iscrizione gratuita alla prossima edizione dei Seminari di Nuoro ; un’altra permette invece di partecipare al premio internazionale “Massimo Urbani” di Camerino; c’è poi una borsa di studio che vale per frequentare i seminari di Siena Jazz dell’anno prossimo, e quella intitolata alla memoria di Billy Sechi, il batterista cagliaritano prematuramente scomparso nel 2005, che offre l’iscrizione al corso di batteria sempre a Siena Jazz ; i docenti dovranno infine scegliere un allievo da ciascuna classe per formare il gruppo che l’estate prossima avrà modo di suonare in varie rassegne e festival, compreso quello abbinato ai seminari nuoresi.

concerto-saggio finale che vede coinvolti tutti gli allievi e i docenti, e che quest’anno andrà in scena nel centro storico di venerdì 30. Il suggello ai corsi sarà anche l’evento conclusivo del Nuoro – nell’inedito spazio dell’Ex Artiglieria – ma con una puntata anche a Altro appuntamento immancabile di ogni edizione dei Seminari jazz nuoresi, ilche vede coinvolti tutti gli allievi e i docenti, e che quest’anno andrà in scena nel centro storico di Posada , il borgo sulla costa nord-orientale,. Il suggello ai corsi sarà anche l’evento conclusivo del Festival Nuoro Jazz che ancora una volta si snoda parallelamente alle undici giornate didattiche: un ricco e gustoso cartellone di concerti con epicentro a– nell’inedito spazio dell’– ma con una puntata anche a Onanì , il piccolo paese a una quarantina di chilometri dal capoluogo barbaricino.

anteprima lunedì 19 (alle 19) allo Spazio Giovani #1 in via Calamida, e – sette giorni dopo (lunedì 26) – Salvatore Spano e le sue “Variazioni su Keith Emerson” con cui Nuoro Jazz torna per il secondo anno nei locali di Altri appuntamenti attendono, tra i docenti, Fulvio Sigurtà Bebo Ferra , impegnati in duo in un’(alle 19) alloin via Calamida, e – sette giorni dopo (lunedì 26) –e le sue “Variazioni su Keith Emerson” con cui Nuoro Jazz torna per il secondo anno nei locali di Casa Rosas , il “Concept store” in via Lamarmora.

jam session serali al Killtime (il locale in via Mereu, 45) e di quella che questo lunedì (19 agosto), all’piazza Mameli alle 21.30, farà da anteprima del festival e dei seminari, insieme ai Nuoro Swing Pioneers (Simone Dionigi Pala al sax tenore e alla voce, Raffaele Mele alla chitarra e alla voce, Mauro Dore alla bassarra e alla tromba e Mauro Conti alla batteria), quartetto di casa nel capoluogo barbaricino, che già nel nome dichiara il suo orizzonte musicale di riferimento. Allievi e docenti di questa edizione, invece, saranno protagonisti delleserali al(il locale in via Mereu, 45) e di quella che questo(19 agosto), all’ ExMè in, farà da anteprima del festival e dei seminari, insieme ai(Simone Dionigi Pala al sax tenore e alla voce, Raffaele Mele alla chitarra e alla voce, Mauro Dore alla bassarra e alla tromba e Mauro Conti alla batteria), quartetto di casa nel capoluogo barbaricino, che già nel nome dichiara il suo orizzonte musicale di riferimento.

Marta Loddo (martedì 27 nello Showroom Desacrè); il trio formato da Marcello Peghin (chitarra), Giovanni Sanna Passino (tromba, flicorno e elettronica) e Paolo Carta Mantiglia (clarinetto basso e sax), in concerto nella chiesa di Valverde (domenica 25) con un repertorio che comprende brani della colonna sonora del film “ , che prende nome dal disco dello scorso settembre “ Sono sardi anche altri musicisti e progetti in cartellone: mumucs , ovvero la “traversata in solitaria” per voce e loop station della cantante oristanese(martedì 27 nello Showroom Desacrè); il trio formato da(chitarra),(tromba, flicorno e elettronica) e(clarinetto basso e sax), in concerto nella chiesa di Valverde (domenica 25) con un repertorio che comprende brani della colonna sonora del film “ Chi salverà le rose ” da cui è nato il loro sodalizio; e un altro trio, quello della pianista Silvia Corda e il contrabbassista Adriano Orrù con il sassofonista pavese Gianni Mimmo , che prende nome dal disco dello scorso settembre “ Clairvoyance “: di scena venerdì 23 al Monumento di Maria Lai dedicato a Grazia Deledda.

E proprio alla grande scrittrice nuorese fanno riferimento il sassofonista Marcello Allulli e il pianista Giovanni Ceccarelli nel cine-concerto “ Cenere ” (in programma giovedì 22), con le loro musiche eseguite dal vivo sulle immagini del film del 1916 (l’unico interpretato dalla grande Eleonora Duse) tratto dall’omonimo romanzo di Grazia Deledda.

Andrea Dulbecco alla marimba, alla fisarmonica e Badu ‘e Carros, appuntamento che, mercoledì 28 alle 11, si rinnova per la sedicesima volta, affidandosi, quest’anno, al sassofonista Salvatore Maltana. E, ancora, giovedì 29, il concerto dei tredici giovani musicisti in residenza a Nuoro da venerdì 16 fino al 30 sotto la direzione del sassofonista belga Fabrizio Cassol, per l’ Ancora un trio nel cartellone del festival, quello composto daalla marimba, Fausto Beccalossi alla fisarmonica e Ares Tavolazzi al contrabbasso (venerdì 23); e poi uno dei jazzisti italiani più noti e apprezzati a livello internazionale, Enrico Pieranunzi , atteso in piano solo martedì 27 agosto. Completano il versante musicale di Nuoro Jazz il consueto concerto nella casa circondariale di, appuntamento che, mercoledì 28 alle 11, si rinnova per la sedicesima volta, affidandosi, quest’anno, al sassofonista Emanuele Cisi e al contrabbassista. E, ancora, giovedì 29, il concerto dei tredici giovani musicisti in residenza a Nuoro da venerdì 16 fino al 30 sotto la direzione del sassofonista belga Fabrizio Cassol, per l’ Intercultural Creation Session , un progetto aperto ai migliori giovani musicisti e improvvisatori del Mediterraneo, realizzato col supporto della rete internazionale Medinea (il Mediterranean Network for Emerging Artists, di cui è membro l’Ente Musicale di Nuoro) e del programma Creative Europe dell’Unione Europea.

altri appuntamenti e iniziative collaterali arricchiscono il palinsesto del trentunesimo Nuoro Jazz: ritornano le “Colazioni Jazz” al Gran Bazaar Cafè e al caffè I Grani, dove si rinnova anche l’appuntamento ormai abituale con il musicista e musicologo Enrico Merlin e le sue conferenze divulgative “Quattro passi nel jazz” (martedì 20, venerdì 23 e martedì 27, sempre alle 16.45) ritornano le “Colazioni Jazz”. Il Caffè Tettamanzi ospita invece un incontro con il musicologo Luca Bragalini (per anni docente ai Seminari nuoresi) e il suo saggio “Dalla Scala a Harlem. I sogni sinfonici di Duke Ellington” (mercoledì 21); e ancora, riprendendo il filo di un discorso iniziato l’anno scorso, un ricordo di Diversie iniziative collaterali arricchiscono il palinsesto del trentunesimo Nuoro Jazz: ritornano le “Colazioni Jazz” ale al caffè, dove si rinnova anche l’appuntamento ormai abituale con il musicista e musicologoe le sue conferenze divulgative “Quattro passi nel jazz” (martedì 20, venerdì 23 e martedì 27, sempre alle 16.45) ritornano le “Colazioni Jazz”. Ilospita invece un incontro con il musicologo(per anni docente ai Seminari nuoresi) e il suo saggio “Dalla Scala a Harlem. I sogni sinfonici di Duke Ellington” (mercoledì 21); e ancora, riprendendo il filo di un discorso iniziato l’anno scorso, un ricordo di Gianni Amico attraverso il film “Bahia de todos os sambas” (1983/1996), presentato – giovedì 22 – da Olmo Amico, il figlio del regista e sceneggiatore scomparso nel 1990.

Un programma ampio e variegato caratterizza dunque anche l’edizione numero trentuno di Nuoro Jazz, organizzata dall’Ente Musicale di Nuoro con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo) e della Fondazione di Sardegna, con il supporto di Medinea e Festival di Aix-en-Provence, Programma Creative Europe e Europe for Culture della UE, Amministrazione Comunale di Nuoro, Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi”, ISRE Istituto Superiore Regionale Etnografico, Comune di Posada e Parco Regionale Naturale Tepilora, Comune di Onanì, cooperativa sociale LARISO, Mereu Auto, Casa Rosas, CTS Nuoro, Desacrè, cooperativa Maia, Grand Bazaar Cafè, caffè I Grani e enoteca da Franklin.

biglietti per i concerti con ingresso a pagamento si possono acquistare Nuoro al CTS (Centro Turistico Sardo) in piazza Mameli, 1. per i concerti con ingresso a pagamento si possono acquistare online sul sito Ciaotickets e aal(Centro Turistico Sardo) in piazza Mameli, 1.