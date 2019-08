Riepilogo della giornata del 17 agosto sul fronte degli incendi

In data odierna si segnalano 5 incendi che, nell’ordine sotto indicato , hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale:

1 – Incendio in agro del comune di Pula località “Medau Nuraxeddu”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Pula. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 08:54

2- Incendio in agro del comune di Bolotana località “P.Ta Olitto”, dove è intervenuto un elicottero provenienti dalla base del Corpo forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Bolotana coadiuvata da 1 squadra di barracelli di Bolotana

Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 10:42.

3- Incendio in agro del comune di BONO in località “Crerighedda”, dove sono intervenuti due elicotteri leggeri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Farcana e Anela, uno pesante sempre del Corpo Forestale

(Super Puma) proveniente da Fenosu. La pattuglia del CFVA sul posto ha disposto che venissero inviati pure 2 Canadair da Alghero. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Bono coadiuvato da una squadre di Forestas. L’incendio ha bruciato circa 3 ettari di macchia e sugheretta.

Sono stati individuati 4 punti di innesco che fanno presumere l’origine dolosa dell’evento

Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18.10

4- Incendio in agro del comune di ZERFALIU in località “Is Piscinalis”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Oristano ed il loro intervento è stato coadiuvato dagli elitrasportati , da 2 squadre di Forestas, ed 1 dei Vigili del Fuoco.Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18 circa.

5- Incendio in agro del comune di Sarule in località “C.Le Graneri”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Orani ed il loro intervento è stato coadiuvato dagli elitrasportati , da 2 squadre di Forestas e dai Barracelli.

Le operazioni di spegnimento sono in via di conclusione .