Alimena (PA): i siciliani Afa aprono l’atteso concerto di Al Bano

Il primo settembre, con inizio alle ore 21.30, in Piazza Antonio Alimena, ad Alimena (PA), appuntamento con l’atteso live di Al Bano, che chiuderà i festeggiamenti in onore di Santa Maria Maddalena nel borgo madonita.

Ad aprire il concerto del cantautore di Cellino San Marco la formazione siciliana AFA, fortemente voluta dal Sindaco e dall’amministrazione comunale, che proporrà alcuni estratti dal debut-album “Mercurio di notte”, da sabato 29 giugno disponibile per l’acquisto e l’ascolto su tutte le maggiori piattaforme digitali.

“Mercurio di notte”, distribuito dall’etichetta sarda “La Stanza Nascosta Records” del musicista e produttore toscano Salvatore Papotto, è stato presentato in anteprima sabato 22 giugno alla “Fenice” di Catania (via G.Garibaldi 133), affascinante libreria antiquaria in stile steampunk.

Ritmiche serrate e graffio chitarristico improntano brani dirompenti, di stampo prettamente pop-rock, cui fanno da contraltare episodi più squisitamente melodici, con aperture pianistiche dal gusto introspettivo.

<< Mercurio- spiegano gli Afa- è il più piccolo pianeta del sistema solare per dimensioni e massa ; eppure è lì che la potenza del Sole si scatena con la forza maggiore; è indistruttibile ed è il più veloce in assoluto: la sua orbita è infatti la più eccentrica, la meno circolare degli otto pianeti.

David Brin ci ha ambientato il suo “Spedizione Sundiver”, noi abbiamo deciso di farlo diventare il pianeta AFA per eccellenza, la destinazione finale del nostro folle viaggio “fuori dagli itinerari battuti”>>.

Gli AFA nascono nel 2016 dall’incontro di tre ragazzi di Alimena, nel cuore della Sicilia, in provincia di Palermo.

La prima formazione annovera Andrea Seminara (Voce e Chitarra Acustica), Fabio Simili (Voce e Cajon) ed Alex Di Maria (Chitarra Acustica). Dalle iniziali dei componenti prende forma il nome della band.

Con l’obbiettivo di sperimentare nuove sonorità e distaccarsi dal sound acustico, nel 2017 entra a far parte della formazione Luca Ippolito (Basso Elettrico).

Nell’estate 2018 la band cambia la propria fisionomia, grazie all’inserimento di strumenti elettrici ed all’ingresso di nuovi musicisti: Filippo Ceraolo (Chitarra Elettrica), Giuseppe Polizzi (Tastiere, Synth e Voce) e Mario Richiusa (Batteria).

Parallelamente ad una intensa attività live in tutto il territorio siciliano, gli AFA iniziano a lavorare al progetto “Mercurio Di Notte”; il 31 Maggio 2018 esce il loro primo singolo, “Tre Passi”, totalmente autoprodotto.