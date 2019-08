Alghero. Festa delle Aiuole: 17 agosto 2019. Evento Sociale VII^ edizione

Durante la serata l’estrazione dei premi della Lotteria Sociale. Verranno offerti prodotti eno-grastronomici. Vi aspettiamo!!!

TRA PIANTE, FIORI, COLORI E AREA BIMBI LA FA DA PADRONA LA SOCIALITÀ: LA FESTA DELLE AIUOLE HA QUESTO CARATTERE, CITTADINI ATTIVI CHE RILANCIANO UNA COMUNITA’

La VII^ Festa delle Aiuole si svolge in largo Guillot nel quartiere di Sant’Agostino in Alghero. Si tratta di un evento sociale nato a seguito dell’adozione, riqualificazione, cura e manutenzione degli spazi urbani siti -appunto- in largo Guillot.

Dal 2013 nell’aiuola grande -divisa da un vialetto con discese per persone affette da disabilità- è stata realizzata un’area bimbi dotata di manto erboso, altalena a due culle e giochini vari.

Nelle altre aiuole piccole -negli anni- sono state messe a dimora piante, spezie, fiori e alberelli. Si possono trovare piante di mirto, rosmarino, maggiorana, origano, alloro, prezzemolo, basilico, menta, salvia, erba cipollina, corbezzolo, olivastro, nocciolino, avocado, nespolo etc..

Nel proseguo del progetto di riqualificazione urbana i residenti -giornalmente- si prendono cura di questi spazi pubblici consentendone un recupero decoroso.

Il progetto di riqualificazione urbana non si limita solo a largo Guillot, i cittadini, iscritti all’Albo della Cittadinanza Attiva istituito dall’Amministrazione Comunale, periodicamente mettono in atto azioni di pulizia, sfalciatura dell’erba, potatura delle palme nane e degli oleandri anche nelle piazzette e spazi attigui.

Insieme ad altre associazioni, quali Legambiente, Spazio T, Jana Project, Famigliando Onlus con La Fondazione Alghero e l’Amministrazione Comunale al fine di far vivere questi spazi urbani, ma nel complesso un intero Quartiere, vengono organizzate iniziative ambientali, culturali e di carattere artistico, come con il Mamatita Festival che in settembre popola tutta la città e largo Guillot con artisti di strada e circensi, per la gioia di piccoli e adulti.

Da agosto 2013, viene organizzato l’evento sociale “Festa delle Aiuole” che consiste in momenti sociali, culturali, della tradizione algherese-sarda, musicali e eno-gastronomici.