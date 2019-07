Si rilasciano 4 unità immobiliari di proprietà comunale per uso non abitativo

Pubblicato il bando per l’asta relativa alla locazione di 4 unità immobiliari per uso non abitativo di proprietà comunale, siti in via Rockefeller, via Eleonora d’Arborea e viale Sant’Avendrace.

I soggetti, in possesso dei requisiti previsti nel Bando pubblico, interessati a partecipare all’asta, dovranno presentare l’offerta, secondo le modalità previste nell’avviso, entro le ore 11 del giorno 8/10/2019.

Le offerte,corredate da documenti e dichiarazioni previsti a pena di esclusione, andranno presentate a: Comune di Cagliari, Servizio Tributi e Patrimonio, c/o Ufficio Protocollo Generale – Via Crispi, 2 – Cagliari.

A partire dalle 10.00 del 10/10/2019 si procederà con l’apertura delle buste presso l’Ufficio Patrimonio del Servizio Tributi e Patrimonio del Comune di Cagliari, ubicato in Via Nazario Sauro con ingresso al civico 19 – piano quarto.

Per ulteriori informazioni, l’Ufficio Patrimonio è a disposizione ai numeri: 070/6777501, 070/6777365 e 070/6777364.