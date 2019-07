Report servizio incendi giornalieri del Corpo Forestale

In data odierna si segnalano n. 6 incendi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio del Corpo forestale:

1 – Incendio in agro del comune di Nughedu San Nicolo’, località “M. Ferrularzu”, si è sviluppato intorno alle 00:00 ha interessato bosco di latifoglie, la superficie minacciata e 160 ha. Sono intervenuti 2 elicotteri provenienti dalle basi di Anela e di Alà dei Sardi.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Bono, di Ozieri, di Pattada coadiuvato dai Barracelli di Ozieri: 2, di Nughedu: 2; dai VVF Ozieri 14, EFS Nughedu – Monte Pirastru 2, EFS Ozieri Benamajore 2; Volontari di Ozieri (LAVOZ) 2; Efs Burgos Istrallai 2; EFS Sassari – Bonassai 2, per un totale 34 persone

Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore alle 08:40

2 – Incendio in agro del comune di UTA , località “C. MINOLLA “, ha interessato un eucalipteto e dei coltivi in una zona prospiciente il carcere.

La lunghezza delle operazioni, oltre all’ubicazione, è derivata dal fatto che il fuoco di chioma, sprigionando alte temperature, non ha permesso l’avvicinamento delle squadre e del personale a terra

Sono intervenuti 2 elicotteri del Corpo forestale proveniente dalla basi di Pula e di Marganai e il Super Puma. E’ iniziato intorno alle 13:40, sono intervenuti la stazione del Cfva-Capoterra: 4 e il Gauf-Cagliari: 5; i volontari Capoterra-Santa Barbara: 3, i volontari Decimomannu-Terrarubia – Vab: 3, i volontari Assemini-Arci: 3, Vol-Capoterra Grusap: 3, Efs-Monastir Santa Lucia: 6, Efs-Pula – Arcu Is Molas: 2, VVF: 5

Sono stati inviati sul posto due Canadair: CAN 20 e il CAN 21

L’incendio è ancora in corso, tuttavia sotto controllo

3 – Incendio in agro del comune di Uri , località “Calchinadas”, ha interessato aree agricole; è intervenuto 1 elicottero proveniente dalla base di Bosa. E’ iniziato intorno alle 13.40

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal CFVA di Ittiri. Hanno partecipato alla fase dello spegnimento i volontari di Uri AVPC, i Barracelli di Usini, i Volontari di Usini

4 Incendio in agro di Osilo Località “M. Mariscalcu” dove è intervenuto l’elicottero di Anela. L’incendio si è sviluppato intorno alle 15:00, interessando boschi di conifere con moderato carico di lettiera

Ha coordinato le operazioni di spegnimento, la stazione di Ploaghe:3, inoltre sono intervenuti sullo spegnimento i Volontari di Osilo – A.V.P.C. Osilese: 2; e la squadra dell’Ente Foreste – Osilo Sant’Antonio: 2

5 Incendio di Loceri in località Perda Niedda dove è intervenuto l’elicottero di San Cosimo. Ha interessato coltivi.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 15 e 50. La stazione di Jerzu e il GAUF di Lanusei hanno coordinato le operazioni. Inoltre erano presenti i Volontari di Barisardo ECOKLUB: 3,i Volontari di Loceri – San Pietro e i VVF – Lanusei: 5

6 Incendio nel comune di Las Plassas Località di Processiddi, dove è intervenuto l’elicottero di Villasalto e la squadra dell’ente foreste di Barumini