Ittiri Folk Festa- All’edizione numero 34 anche Bolivia e Macedonia

Dalla cultura precolombiana a quella macedone.

Dalla cueca, danza sudamericana che in Bolivia è diventata anche il secondo inno nazionale grazie al brano “Viva mi patria”, al kolo slavo, una danza di gruppo che forma un cerchio (a catena singola o doppia) che può essere accostata a “su ballu tundu”.

Ittiri Folk festa 2019 si arricchisce di altre culture: dopo il sì del Messico, saranno presenti anche la Compañía Integral de Danzas especializadas de Bolivia e l’Ensemble Tosska Stip di Skopje, in Macedonia, gruppo fondato nel 1992 che comprende oltre 300 membri nell’ensemble folkloristico tra danzatori, musicisti e sezioni vocali.

I gruppi di Messico e Macedonia, in particolare, saranno presenti già all’anteprima del 18 luglio In Alghero Folk International in programma a Lo Quarter a partire dalle 21.30.

Dal 19 invece si parte ad Ittiri con l’edizione numero 34 del festival internazionale alle ore 18.

La rassegna è organizzata dall’associazione Ittiri Cannedu, che quest’anno festeggia i 45 anni di attività.

Sei giorni di confronto tra culture e tradizioni all’insegna dell’accoglienza e dell’amicizia.

La settimana prossima verrà presentato il programma completo che comprende, non solo le serate dedicate al ballo, ma anche Sonos e Ballos, la Gran Parata dei gruppi, la Messa dei Popoli, il Premio Internazionale Zenias, la Rassegna di sapori e musiche al mondo e tanti altri eventi culturali.