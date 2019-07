Prima seduta del Consiglio prevista per giovedì 18 luglio

E’ convocata per giovedì 18 luglio 2019, la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Cagliari, dopo le elezioni dello scorso giugno. Con inizio dei lavori alle ore 18, ecco l’ordine del giorno in discussione nella consueta sede al secondo piano del Palazzo Civico di via Roma 145:

convalida dell’eletto alla carica di sindaco, delle elette e degli eletti alla carica di consigliere comunale. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità delle elette e degli eletti. Eventuali surrogazioni;

giuramento del sindaco;

comunicazione, da parte del sindaco, delle nomine concernenti le cariche di vicesindaco e assessore;

elezione del presidente del Consiglio comunale;

elezione dei vicepresidenti del Consiglio comunale;

elezione della Commissione elettorale comunale.