Poste Italiane: le App che ti semplificano la vita

Prenotare in mobilità il proprio turno in Ufficio Postale, monitorare una spedizione, pagare bollettini con un click, inviare raccomandate e telegrammi, effettuare pagamenti e bonifici, pagare in modo innovativo presso i negozi, monitorare le proprie spese, trasferire denaro tra amici e molto altro. Tutto questo è possibile direttamente in mobilità con le App di Poste Italiane. L’App Ufficio Postale, l’App BancoPosta e l’App Postepay permettono, infatti, di effettuare da smartphone e tablet numerose operazioni in mobilità. A queste si aggiunge l’AppPosteID che permette ai cittadini di accedere a tutti i servizi aderenti al circuito SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ed ai servizi di Poste Italiane abilitati.

L’ App Ufficio Postale è rivolta a tutti i cittadini, perché consente di usufruire i servizi di Poste e degli Uffici Postali anche a chi non ha strumenti finanziari come il conto corrente BancoPosta o la Postepay: l’App permette infatti di prenotare in mobilità il proprio turno allo sportello ad un orario stabilito, riducendo al minimo i tempi di attesa. Con l’App è possibile pagare bollettini, inviare posta raccomandata, lettere e telegrammi (previa registrazione sul sito www.poste.it), monitorare lo stato di una spedizione tracciata (per esempio pacchi, raccomandate, corrispondenza assicurata, ecc.), oltre a ricercare gli Uffici postali, gli ATM Postamat e non solo più vicini.

L’App BancoPosta, una soluzione in più per gestire il proprio patrimonio finanziario, consultare da smartphone il saldo e i movimenti effettuati, pagare i bollettini semplicemente inquadrando con la fotocamera il QR code, disporre trasferimenti di denaro con bonifici e Postagiro, ricaricare SIM e carte Postepay; il tutto autorizzato tramite il sistema di sicurezza PosteID. Inoltre consente di gestire il proprio risparmio postale di “Buoni e Libretti consultando le informazioni sui propri prodotti di risparmio postale, abilitare operazioni online (se abilitati) e sottoscrivere direttamente in APP nuovi Buoni di risparmio tramite Libretto Smart o Conto BancoPosta.

Poste Italiane ha previsto per le proprie App anche funzionalità di pagamento innovative come il peer to peer: con App Postepay è possibile richiedere e ricevere denaro in tempo reale ai contatti presenti nella propria rubrica grazie al nuovo servizio postepay2postepay; questa funzionalità (peer to peer) è stata pensata per favorire lo scambio di piccole somme di denaro tra persone ad esempio in caso di regali tra amici o per dividere il costo della cena o dell’happy hour. L’App Postepay consente inoltre di consultare il saldo e i movimenti delle carte Postepay, ricaricare altre carte Postepay e il credito telefonico, pagare bollettini, effettuare bonifici o Postagiro se si è titolari di Postepay Evolution.

Per i clienti che hanno attivato l’offerta PostePay Connect l’App integra anche funzionalità esclusive per la gestione dei servizi di telefonia, come ad esempio il trasferimento di Giga tra SIM Postemobile Connect (G2G), gratuito e in tempo reale. Direttamente in App si potranno inoltre acquistare Giga Extra, controllare i consumi del traffico voce e dati e verificare il credito telefonico.

L’AppPosteID, infine, è l’applicazione mobile di Poste Italiane dedicata al servizio di Identità Digitale “PosteID abilitato a SPID”, accreditato sul Sistema Pubblico d’Identità Digitale. L’App permette di accedere a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione (e.g. INPS, Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.) e dei privati convenzionati che espongono il logo SPID. Inoltre la stessa identità è utilizzabile per accedere ai servizi online di Poste Italiane abilitati.

L’AppPosteID è completamente accessibile e disponibile sugli store europei. Quest’ultima caratteristica è fondamentale per permettere agli italiani residenti all’estero di poter richiedere l’identità digitale ed operare con essa sui servizi che espongono il logo SPID.