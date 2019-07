Oristano. Il Giardino del Centro 2019: martedì 16 in scena “Ma lì, dove sono nata, vorrei tornare”

Tratto dal libro “Come figlie, anzi” – edizioni Cuec – di Giacomo Mameli, il monologo teatrale “Ma lì dove sono nata vorrei tornare” racconta la vicenda di due donne migranti, Maricica e Feimata che, pur provenienti da due Paesi di due Continenti diversi e lontani fra loro, la Romania e l’Eritrea, sono accomunate da un unico destino: la fuga da una drammaticità quotidiana contrassegnata dalla guerra, dai campi profughi, dalla povertà, dalla violenza domestica e il viaggio verso l’Italia. Qui un lavoro come “badante” offrirà loro la possibilità di un riscatto sociale e la speranza di un futuro migliore per i propri figli. Resiste, però, un sogno: tornare dove sono nate. Con un lavoro, il rispetto, l’indipendenza.

Due storie diverse, sulla scena un’unica attrice (che da bianca, sulla scena, si trasforma in nera) per raccontare l’emigrazione femminile nel mondo globalizzato.

COME FIGLIE, ANZI. Il libro di Giacomo Mameli è diventato un classico per riflettere sulla condizione femminile oggi. Uscito nel 2017 (debutto al Salone del libro di Torino) è stato commentato in centinaia di biblioteche e piazze italiane, in diverse università, ad Aix en Provence, a Barcellona, all’università di Malaga (corso di Italianistica), alla Summer School di Firenze delle università della California (Berkeley, Yale, Davis, San Franscisco, Los Angeles). Da agosto 2018 Chiara Lutri ne ha proposto una originale riduzione teatrale.

GIACOMO MAMELI. (Perdasdefogu, 1941). Giornalista, sociologo. Autore di testi di sociologia economica (“Non avevo un soldo”, “Sedici ore al giorno”, “Sardo sono”, “La Sardegna di dentro, la Sardegna di fuori”) e di testi di narrativa (“La ghianda è una ciliegia”, “Le ragazze sono partite”, “Il forno e la sirena”, “Come figlie, anzi”), tutti editi dalla Cuec. È direttore artistico del festival letterario “Settesere, settepiazze, settelibri” di Perdasdefogu (è nel team dei Superfestival del Salone del libro di Torino) giunto quest’anno all’ottava edizione.

CHIARA LUTRI, classe 1994, ha studiato a Catania presso la scuola di recitazione Giovanni Grasso e a Roma presso Fondamenta – La scuola dell'attore, diretta da Giancarlo Sammartano. Consegue il diploma ( 2018 ) interpretando il personaggio di Luciana in La commedia degli errori di William Shakespeare per la regia di Graziano Piazza.

PAOLO FLORIS, classe 1985, ha studiato a Cagliari presso la Scuola d'arte drammatica AKROAOMA e a Roma presso FONDAMENTA – la Scuola dell'Attore in cui si diploma nel 2013.

