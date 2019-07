Oristano. Profumo di tartufi al Mercato di Campagna Amica

Il tartufo sardo di scena ad Oristano. Proseguono le iniziative di presentazione e valorizzazione delle produzioni sarde nel mercato contadino di Via degli Artigiani.”L’ oro nero” come viene chiamato il tartufo sardo è di scena al mercato di Campagna Amica di Via degli Artigiani. Ospite del mercato contadino sarà infatti “L’isola dei sapori” di Veronica Carta, giovane imprenditrice di Laconi di 23 anni, una azienda che da alcuni anni valorizza i tartufi nostrani. Una attività consolidata lavorando sia con il tartufo fresco dei boschi di Laconi sia con combinazioni tra tartufo e altre produzioni locali per esaltarne le peculiarità. I consumatori potranno avere informazioni ed assaggiare alcune particolarità dal tartufo fresco alle creme di tartufo; a combinazioni come carciofo, bottarga e tartufo; ai pomodori secchi con tartufo; alle creme di basilico con tartufo. Fino ad elaborazioni con formaggi semi stagionati e tartufo, creme di caprino e pecorino e tartufo, all’ olio tartufato e a tante combinazioni con il miele, limone, arancio, zafferano, noci e al sale tartufato.

Ancora, saranno a disposizione dei consumatori le delicate Panadas, sia di carne che di verdura dell’ Agriturismo il Giglio, oltre ai classici spazi per la frutta e la verdura, a pesci e carni, all’ agricosmesi.

Insomma un’ ampia gamma di sapori e profumi che i consumatori potranno trovate al mercato di via degli Artigiani, a partire dalle ore 8.00 e fino alle 13.00, di sabato 13 luglio