Offlunch sbarca a Cagliari

OffLunch, la piattaforma di food delivery per il pranzo in ufficio controllata da Moovenda Holding, da oggi è disponibile anche a Cagliari!

Con già all’attivo oltre 830 aziende in tutta Italia registrate direttamente dai propri dipendenti, Offlunch.com è una realtà consolidata già consolidata a Roma e Milano (grazieanche all’acquisizione di Taaac srl).

Da oggi, anche a Cagliari pranzare in ufficio è facile, economico e gustoso. Ogni giorno si possono ordinare, senza costi di consegna, tanti piatti sani ed equilibrati, evitando interminabili code e dedicando al relax tutto il tempo del proprio lunch break.

Gusto e sostenibilità OffLunch offre menù basati su ingredienti sani e controllati, prodotti a chilometro zero e preparati in catena del freddo da chef professionisti, con consegna gratuita direttamente sulla tua scrivania. Attenta alla qualità delle materie prime, OffLunch si dimostra anche sensibile alle tematiche ambientali e propone una risposta concreta a tutti coloro che hanno a cuore il Pianeta.

Grazie alla collaborazione con DOT Horeca Solutions, OffLunch anche a Cagliari utilizza materiali ecosostenibili, prevalentemente

monouso, per la consegna ed il trasporto dei cibi eliminando qualsiasi impiego di plastica. Il packaging e la posateria compostabile, infatti, sono le soluzioni tra le più sostenibili in tempi in cui l’attenzione verso un mondo più pulito è sempre più prioritaria.

Il materiale risulta interamente compostabile e biodegradabile e, quindi, può essere smaltito

nell’umido.

Adatto ad un utilizzo anche nel forno a microonde (max 100° 30″), è resistente all’uso di grassi e salse e garantisce un’ottima tolleranza termica (-18 +150°). “Il food delivery è un fenomeno in rapida crescita e la sua popolarità non riguarda più solo

l’ambito familiare.” – spiega Maurizio Pompili, CEO e co-fondatore di OffLunch – “OffLunch è attiva a livello nazionale con già oltre 830 Aziende iscritte.

Siamo una realtà consolidata a Roma e Milano è, per noi, essere presenti anche a Cagliari una svolta importante. La qualità della nostra proposta è garantita dalle sapienti mani di chef professionisti e la puntualità è il nostro fiore all’occhiello.

Inoltre, il packaging rappresenta il nostro biglietto da visita, è ciò che i nostri utenti ricevono e che fisicamente toccano con mano. Per questo motivo abbiamo fatto una scelta ecosostenibile perché l’esperienza di acquisto dei nostri clienti includa anche la tutela

ambientale.”

Pausa pranzo: facile come un click OffLunch offre un servizio facile e rapido e un’ampia gamma di proposte gourmet tra cui scegliere:

è sufficiente iscriversi a OffLunch.com e, non appena si raggiungono i 10 iscritti presso lo stesso punto di consegna (l’ufficio che indicheranno i dipendenti stessi), l’account personale sarà attivo per il servizio di delivery personale potendo decidere, di giorno in giorno, se e cosa ordinare.

Dal lunedì al venerdì, alle ore 10, viene inviato un messaggio che invita gli utenti a visualizzare la scelta gourmet del giorno e a scegliere il proprio piatto. All’orario concordato, il pranzo sarà consegnato, contemporaneamente ai colleghi che avranno deciso di ordinare senza nessun costo aggiuntivo.

Prenotare ogni giorno il proprio pranzo ideale e, se si vuole, mangiare in compagnia dei propri colleghi è ora possibile grazie a OffLunch, con la sua gamma di offerte del menù sarà una piacevole e irrinunciabile scoperta!

About Offlunch

OffLunch è la soluzione al tuo pranzo in ufficio. Ordina il tuo pasto, localizza il tuo ufficio, se vuoi invita i tuoi colleghi a pranzare con te, bastano 2 click e se vuoi, potrai pagare con i buoni pasto! Menu bilanciati, con prodotti a chilometro zero, certificati da esperti dietologi. Il tuo ufficio, il tuo pranzo, la tua community. www.offlunch.com