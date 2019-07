Marco d’Elia vince il concorso Mister Italia 2019 e rappresenterà la nazione alle Filippine

E’ Marco D’Elia, 22enne di Verona il neo Mister Mondo Italia che rappresenterà il nostro paese a Manila (Filippine) alla finale mondiale del più celebre concorso di bellezza del mondo, in Italia abbinato a Mister Italia. Marco, che è alto 186 con capelli lunghi biondi e occhi castani, alla finale 2018 di Mister Italia, piazzandosi al secondo posto, si è aggiudicato la fascia di Mister Cinema.

Grazie a questo piazzamento sarà lui che sostituirà Mirko Pividore – Mister Italia 2018 che ha rinunciato a questa opportunità per motivi di studio e per esami universitari inderogabili. Il neo Mister Mondo, grazie al supporto della Santero Wines, il 6 agosto partirà per Manila dove il 23 agosto si terrà lo show della finale mondiale al quale parteciperanno 100 concorrenti provenienti dai 5 continenti.

Durante i circa 20 giorni in diverse località delle Filippine si terranno varie tipologie di prove e sfide, il concorso non prevede infatti solo valutazioni di bellezza in passerella e in momenti moda ma anche test di abilità, di resistenza fisica, di orientamento e addirittura una prova in un campo di addestramento dei battaglioni d’assalto militari. Marco D’Elia che è del segno dell’ariete oltre a lavorare come modello è iscritto a scienze della comunicazione.

Si definisce determinato, ambizioso e positivo. La sua ambizione è diventare un attore negli USA. Lo sport preferito è il nuoto a livello agonistico. Marco ha dichiarato: “non vedo l’ora di partire, con la mente sono già la, credo che sarà un’esperienza che rimarrà nel mio cuore per tutta la vita, almeno questo è quello che mi hanno detto ragazzi che ci sono già stati e che, grazie a Mister Italia ho conosciuto in altri contest internazionali meno importanti”.