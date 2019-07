La Lega prende le distanze dalle pesanti affermazioni contro Manca (M5S) apparse su una pagina face “Lega-Psd’Az”*

“Questa sera ci è stato segnalato un post Facebook pubblicato sulla pagina denominata “Lega-Psd’Az” contenente parole di offesa ben poco piacevoli nei confronti del capogruppo 5 stelle in Regione, Desire’ Manca. Ci teniamo a dissociarci totalmente da quanto affermato in esso, discordando sia con il linguaggio che con il contenuto.

La Lega si è sempre fatta portatrice di sani principi di meritocrazia, al di là del titolo di studio conseguito, ha sempre discordato con quanti cercavano di sminuire il prossimo per le professioni svolte in precedenza, consci che il lavoro, sia anche quello ritenuto dalla moltitudine il più umile, profuma sempre di dignità e accresce il valore della persona, non di certo la sminuisce.

Non sappiamo chi, con così poco tatto, si senta legittimato ad offendere chi ha un pensiero differente dal suo, scadendo anche nella volgare derisione dell’abbigliamento utilizzato dalla collega, ma possiamo affermare con certezza che è ben lontano dalla nostra linea di pensiero. Il dibattito, anche se acceso e vivace, con chi ha opinioni differenti non deve mai sfociare nell’offesa altrimenti si trasforma in puerile incapacità di dialogo.

Esprimiamo, dunque, solidarietà all’On.le Manca, benché lontani dal pensiero da essa espresso, e richiederemo l’eliminazione delle foto sulla pagina ritraente gli esponenti del nostro partito e la rimozione immediata della dicitura “Lega” dalla denominazione; poiché certi atteggiamenti meritano solo biasimo non di certo incoraggiamento.”

On.le Dario Giagoni

Capogruppo Lega Salvini Sardegna