Ischia, si rinnova l’appuntamento con Approdi d’Autore’s Party

Approdi d’Autore è una kermesse culturale promossa dalla Graus Edizioni, casa editrice che dal 2001 si dimostra attivissima in progetti volti alla diffusione della cultura nelle scuole e in eventi che promuovono l’inclusione sociale e la sensibilizzazione dei giovanissimi verso temi difficili come il bullismo.

Per festeggiare degnamente l’arrivo dell’estate, e l’ottima riuscita dei progetti promossi dalla Graus Edizioni (come, tra i tanti, ilprogetto Viaggio Lib(e)ro, che quest’anno ha coinvolto quindici scuole delle province di Napoli e Caserta e il carcere minorile di Nisida, totalizzando la partecipazione di oltre 4000 studenti di scuole medie e superiori),il padrone di casa, Pietro Graus, come ogni anno da quindici anni a questa parte ha scelto di riunire nella sua abitazione ischitana gli autori della Graus Edizioni che più si sono distinti per capacità di scrittura e sensibilità.

I premiati saranno, in ordine alfabetico: Armando de Martino (La musica di Sarri), Mario Ferri (Il falco – L’invasore), Alessandro Perna (In fondo alla caverna),Marco Petrillo (Donne, bambine, colonne e regine), Simona Pino d’Astore (Cuorineri), Angela Procaccini (Il filo di Poesia), Lucio Sandon (La macchina anatomica), Francesco Testa (Indelebile come un tatuaggio).

Anche se saranno tanti gli scrittorie i giornalisti presenti, oltre ad essere un’occasione per fare network, quella di sabato 13 luglio sarà una festa esclusiva all’insegna del divertimento, della buona musica e della cultura.