Le novità all’Ibisco di Altromercato per un effetto glow sulla pelle

Verona 29 aprile 2024 – Questa primavera ricca di sbalzi climatici, che si ritrova a combattere secchezza, rossore e pizzicori fastidiosi. Inoltre, lo stress lavorativo e famigliare non aiuta la salute della nostra pelle, per questo dobbiamo prestare maggiore attenzione alla nostra skincare e ai prodotti che usiamo. Altromercato, la più grande realtà di Commercio Giusto in Italia e una delle principali al mondo, propone diversi nuovi prodotti che andranno a rinnovare la, linea di cosmesi naturale e sostenibile, da filiera etica che dà valore alle persone.

L’ibisco ha moltissime proprietà benefiche per la pelle, per esempio, ha un’ottima concentrazione di tannini, che stimolano le attività lenitive e calmanti, mucillagine e polifenoli per un’efficace azione idratante e antiossidante. I nuovi prodotti contengono anche Vitamina C, potentissimo antiossidante per contrastare l’azione dei radicali liberi e dona luminosità alla pelle, ideale nei cambi di stagione, quando il viso è spento e stanco.

Con le novità Natyr aiuteremo la nostra pelle ad avere un fantastico effetto glow, ossia un aspetto idratato, senza imperfezioni per cui la luce si riflette sulla pelle in modo uniforme e rendendola più radiosa che mai!

Tra le proposte di Altromercato troviamo:

Mousse detergente Viso e occhi bio

Una mousse detergente formulata per pelli e occhi molto sensibili, grazie agli estratti naturali di ibisco, rimuove le impurità e rilascia estratti idratanti e vitamina C. Massima tollerabilità cutanea per pelle e occhi sensibili, può essere utilizzata anche come struccante delicato.

Flacone 150 ml in eco pack con dosatore in plastica riciclata.

Maschera viso bio

Una maschera di bellezza leggera, nutriente e idratante, particolarmente indicata come trattamento lenitivo e rigenerante per dare sollievo alla pelle e nello stesso tempo rigenerarla con estratti naturali dall’effetto idratante e illuminante.

Burro struccante 2 in 1 bio

Un burro struccante a base di oli naturali, formulato per pelli e occhi molto sensibili.

La texture cremosa e gli estratti naturali rimuovono il make up più ostinato rispettando la cute e donandole morbidezza e luminosità. Il prodotto può essere utilizzato anche sul contorno occhi e sulle labbra e non lascia residui dopo il risciacquo.

Vaso in ppt 100% riciclabile, astuccio in carta FSC.

Crema viso idratante con vitamina C bio

La crema viso multiattiva: idrata e nutre la pelle e grazie agli estratti di ibisco, rilascia efficaci attivi riequilibranti. La vitamina C ne potenzia l’efficacia con il suo effetto illuminante e uniformante. Testata su pelli sensibili è consigliata come crema viso giorno per pelli reattive o predisposte ad arrossamenti e couperose.

Vaso in vetro, astuccio in carta FSC

L’ibisco, ingrediente principale dei nuovi prodotti Natyr viene coltivato e raccolto dai produttori dell’Organizzazione Meru Herbs in Kenya,produttore, trasformatore e fornitore di prodotti biologici certificati, disponibili attraverso i canali di distribuzione del Commercio Equo e Solidale. Meru Herbs nasce da un gruppo di oltre 400 famiglie che ha dovuto affrontare le difficoltà imposte dalla scarsità di acqua per la coltivazione dei prodotti. Nel 1982 le famiglie crearono il Ng’uuru Gakirwe Water project con l’obiettivo di portare l’acqua in ogni casa e in ogni campo coltivato attraverso la canalizzazione del fiume Kitheno. Meru Herbs nacque proprio nel contesto di questo progetto e venne ufficialmente fondata nel 1991, con l’intento di alleviare i vincoli finanziari che allora venivano imposti agli agricoltori locali e, al contempo, di contribuire ai costi operativi e di manutenzione del progetto idrico.

I prodotti nuovi all’Ibisco saranno online nello shop Altromercato e nelle Botteghe verso il 10 maggio.

Inoltre, dal 15 maggio al 2 giugno 2024, acquistando almeno 2 prodotti Natyr, si potrà avere uno sconto del 15%.