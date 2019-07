Il SILP CGIL vicino agli uomini e donne della Polizia di Stato anche nella formazione

Il SILP CGIL, sempre sensibile alle tematiche della sicurezza sul lavoro e della formazione degli operatori di polizia, ha organizzato con l’associazione See Scout e NRC (National Rescue Concil) con sede a Marrubiu (OR), dei corsi di BLSD per l’utilizzo dei defibrillatori nei vari Uffici della Polizia di Stato della provincia di Oristano. Si inizierà con il VII Reparto Volo Sardegna di Fenosu (OR), lunedì 15 luglio 2019. La Segreteria Provinciale del SILP CGIL di Oristano con il presidente dell’ associazione NRC Riccardo PORTA hanno iniziato una collaborazione che porterà alla formazione delle predette tecniche salvavita, per ora rivolte ai poliziotti della Questura di Oristano, delle specialità della Polizia presenti in provincia(postale, polfer), del CAIP di Abbasanta e dell’Rpc Sardegna. In futuro è in progetto di estendere tale iniziativa con la collaborazione della Segreteria Regionale SILP CGIL Sardegna alle altre province della nostra isola.

Rosy Massa